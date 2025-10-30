Advertisement

لبنان

تفاصيل خطّة أميركيّة في لبنان... ماذا تضمّنت عن "حزب الله"؟

Lebanon 24
30-10-2025 | 14:00
Doc-P-1436091-638974483830600489.jpg
Doc-P-1436091-638974483830600489.jpg photos 0
ذكر موقع "ارم نيوز"،، أنّ مصادر لبنانية مطلعة كشفت أنّ الولايات المتحدة الأميركية قدمت مقترحاً إلى لبنان يقضي بتوسيع صلاحيات لجنة "الميكانيزم" لتشمل كافة الحدود اللبنانية، بما فيها الحدود مع سوريا، مع إشراك دبلوماسيين ومدنيين إلى جانب العسكريين في عضوية اللجنة.
وأشارت المصادر إلى أنّه "من شأن قبول لبنان بالمقترح الأميركي تعزيز السيطرة الأميركية - الإسرائيلية على كافة الحدود اللبنانية وليس الحدود الجنوبية فقط كما هو الوضع في الوقت الراهن".

وأكدت المصادر أنّ "توسيع صلاحيات لجنة المراقبة يهدف إلى مراقبة عمليات تهريب الأسلحة إلى "حزب الله"، الأمر الذي سيُعزز من نفوذ واشنطن كمشرفة رئيسية على "الميكانيزم" ويفتح الباب لتحييد دور اليونيفيل في المراقبة".

ولفتت المصادر إلى أنّ "المقترح الأميركي يهدف إلى تحويل "الميكانيزم" إلى أداة شاملة لضبط الحدود اللبنانية، ونزع سلاح "حزب الله"، وتفادي الحرب مع إسرائيل، مع تعزيز الدور الأميركي في لبنان".

وقالت المصادر إنّ "المقترح الأميركي جرى نقله عبر المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، بعد لقاءات مكثفة مع الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونواف سلام ونبيه بري، وقائد الجيش رودولف هيكل. (ارم نيوز)
 
 
 

