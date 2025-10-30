تفاصيل خطّة أميركيّة في لبنان... ماذا تضمّنت عن "حزب الله"؟

Advertisement

ذكر موقع "ارم نيوز"،، أنّ مصادر لبنانية مطلعة كشفت أنّ الأميركية قدمت مقترحاً إلى يقضي بتوسيع صلاحيات لجنة "الميكانيزم" لتشمل كافة الحدود ، بما فيها الحدود مع ، مع إشراك دبلوماسيين ومدنيين إلى جانب العسكريين في عضوية اللجنة.وأشارت المصادر إلى أنّه "من شأن قبول لبنان بالمقترح الأميركي تعزيز السيطرة الأميركية - على كافة الحدود اللبنانية وليس الحدود الجنوبية فقط كما هو الوضع في الوقت الراهن".وأكدت المصادر أنّ "توسيع صلاحيات لجنة المراقبة يهدف إلى مراقبة عمليات تهريب الأسلحة إلى " "، الأمر الذي سيُعزز من نفوذ كمشرفة رئيسية على "الميكانيزم" ويفتح الباب لتحييد دور اليونيفيل في المراقبة".ولفتت المصادر إلى أنّ "المقترح الأميركي يهدف إلى تحويل "الميكانيزم" إلى أداة شاملة لضبط الحدود اللبنانية، ونزع سلاح "حزب الله"، وتفادي الحرب مع ، مع تعزيز الدور الأميركي في لبنان".وقالت المصادر إنّ "المقترح الأميركي جرى نقله عبر المبعوثة الأميركية خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، بعد لقاءات مكثفة مع الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونواف سلام ونبيه ، وقائد الجيش رودولف هيكل. (ارم نيوز)