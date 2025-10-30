Advertisement

لبنان

لمنع العدوّ الإسرائيليّ من التوغّل داخل الأراضي اللبنانيّة... إليكم ما فعله الجيش

Lebanon 24
30-10-2025 | 13:17
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش استقدم تعزيزات إلى سهل المحافر عند أطراف بلدة عيترون، وإلى بلدة الخيام، في إطار تعزيز حضوره للتصدّي لمحاولات العدوّ الإسرائيليّ للتوغل داخل الأراضي اللبنانيّة.
الإسرائيلي

لبنان 24

إسرائيل

الخيام

عيترون

لبنان

طراف

خيام

