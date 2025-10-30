لمنع العدوّ الإسرائيليّ من التوغّل داخل الأراضي اللبنانيّة... إليكم ما فعله الجيش

أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش استقدم تعزيزات إلى سهل المحافر عند أطراف بلدة ، وإلى بلدة ، في إطار تعزيز حضوره للتصدّي لمحاولات العدوّ الإسرائيليّ للتوغل داخل الأراضي اللبنانيّة.

