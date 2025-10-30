سلام يستقبل وفد جمعية أعضاء "جوقة الشرف" الفرنسية

استقبل اليوم في السرايا الحكومية، رئيس جمعية اعضاء "جوقة الشرف Legion d'honneur " الاميرال الفرنسي كولديفي Alain Coldefy مع وفد ضم السيدة آن كولديفي والمسؤولة عن فروع الجمعية في العالم السفيرة كورين بروزيه، في حضور في هيرفيه مارغو ورئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان السفير خليل كرم وأعضاء الهيئة الادارية: الجمعية الوزير السابق موريس صحناوي والنائب والوزير السابق ناصيف حتي والاميرال منير رحيم والسيدتين ميريام انطاكي ولميا مبيض البساط، وتم البحث في العلاقات - والمشاريع التي تقوم بها الجمعية.

