لبنان
سلام يستقبل وفد جمعية أعضاء "جوقة الشرف" الفرنسية
Lebanon 24
30-10-2025
|
13:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
اليوم في السرايا الحكومية، رئيس جمعية اعضاء "جوقة الشرف Legion d'honneur " الاميرال الفرنسي
آلان
كولديفي Alain Coldefy مع وفد ضم السيدة آن كولديفي والمسؤولة عن فروع الجمعية في العالم السفيرة كورين بروزيه، في حضور
السفير الفرنسي
في
لبنان
هيرفيه مارغو ورئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان السفير خليل كرم وأعضاء الهيئة الادارية:
نائب رئيس
الجمعية الوزير السابق موريس صحناوي والنائب
مروان حمادة
والوزير السابق ناصيف حتي والاميرال منير رحيم والسيدتين ميريام انطاكي ولميا مبيض البساط، وتم البحث في العلاقات
اللبنانية
-
الفرنسية
والمشاريع التي تقوم بها الجمعية.
رئيس مجلس الوزراء
السفير الفرنسي
مجلس الوزراء
مروان حمادة
نواف سلام
نائب رئيس
اللبنانية
الفرنسية
