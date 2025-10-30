Advertisement

لبنان

دلالات... ماذا يعني طلب عون من قائد الجيش؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-10-2025 | 13:59
A-
A+
Doc-P-1436106-638974513848195324.jpg
Doc-P-1436106-638974513848195324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد طلب رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون من قائد الجيش رودولف هيكل، التصدّي لأّي مُحاولة إسرائيليّة للتوغّل داخل الأراضي اللبنانيّة، اتّخذ الجيش تدابير في مناطق حدوديّة في الجنوب، واستقدم تعزيزات لمنع تكرار ما حدث في بلدة بليدا.
Advertisement

وقال مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24"، إنّ خطوة الجيش تُؤكّد أنّه حاضرٌ وجاهزٌ للدفاع عن أمن اللبنانيين، في حال تعرّضهم لخطرٍ إسرائيليّ، ولحماية البلدات الجنوبيّة، حيث يوجد العسكريّون".

وفي هذا الإطار أيضاً، قال مصدر سياسيّ لـ"لبنان 24"، إنّ "جهوزيّة الجيش لمنع أيّ توغّل إسرائيليّ، تأتي في سياق حصر السلاح، والتشديد على دور المؤسسة العسكريّة في حماية الحدود والوطن واللبنانيين".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون طلب من قائد الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة
lebanon 24
31/10/2025 01:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يعني إعلان ترامب إستئناف "الاختبارات النووية"؟
lebanon 24
31/10/2025 01:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يعني اتفاق غزة بالنسبة للبنان؟ تقريرٌ أميركي يتحدث
lebanon 24
31/10/2025 01:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ تفاصيل يجب معرفتها
lebanon 24
31/10/2025 01:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

العماد جوزاف عون

رودولف هيكل

قائد الجيش

جوزاف عون

لبنان 24

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:15 | 2025-10-30
17:50 | 2025-10-30
17:21 | 2025-10-30
17:11 | 2025-10-30
16:55 | 2025-10-30
16:38 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24