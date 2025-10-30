دلالات... ماذا يعني طلب عون من قائد الجيش؟

بعد طلب رئيس الجمهوريّة من ، التصدّي لأّي مُحاولة إسرائيليّة للتوغّل داخل الأراضي اللبنانيّة، اتّخذ الجيش تدابير في مناطق حدوديّة في الجنوب، واستقدم تعزيزات لمنع تكرار ما حدث في بلدة بليدا.

وقال مصدر أمنيّ لـ" "، إنّ خطوة الجيش تُؤكّد أنّه حاضرٌ وجاهزٌ للدفاع عن أمن اللبنانيين، في حال تعرّضهم لخطرٍ إسرائيليّ، ولحماية البلدات الجنوبيّة، حيث يوجد العسكريّون".



وفي هذا الإطار أيضاً، قال مصدر سياسيّ لـ" 24"، إنّ "جهوزيّة الجيش لمنع أيّ توغّل إسرائيليّ، تأتي في سياق حصر السلاح، والتشديد على دور المؤسسة العسكريّة في حماية الحدود والوطن واللبنانيين".