لبنان

إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟

Lebanon 24
30-10-2025 | 14:44
أفادت القناة I24 الإسرائيلية، بأن سفير اسرائيل في الامم المتحدة داني دانون اتهم القوة المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" بانتهاك مهامها بعد أن أسقطت طائرة إسرائيلية مسيّرة.
