وزير العدل: الجيش سيتصدى لأي توغّل إسرائيلي و الدولة ستحصر السلاح

قال وزير العدل، عادل نصّار، في مداخلة مع مباشر، إن الجيش سيتصدى لأي توغل إسرائيلي في ، مؤكداً أن ذلك سيكون تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية . وأضاف أن الدبلوماسية ستكمل دور الجيش في مواجهة أي اعتداءات إسرائيلية.وأعرب نصّار عن عزم بسط سيادتها على كامل أراضيها، مشدداً على أن السلاح سيُحصر بيد الجيش وحده. وكرر تحذيره من أن تصعيداً عسكرياً مفتوحاً يشكل "خياراً كارثياً" على والمنطقة.