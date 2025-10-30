Advertisement

لبنان

وزير العدل: الجيش سيتصدى لأي توغّل إسرائيلي و الدولة ستحصر السلاح

30-10-2025 | 16:13
Doc-P-1436155-638974592512662458.jpg
Doc-P-1436155-638974592512662458.jpg photos 0
قال وزير العدل، عادل نصّار، في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر، إن الجيش سيتصدى لأي توغل إسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكداً أن ذلك سيكون تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية جوزاف عون. وأضاف أن الدبلوماسية ستكمل دور الجيش في مواجهة أي اعتداءات إسرائيلية.
وأعرب نصّار عن عزم الدولة على بسط سيادتها على كامل أراضيها، مشدداً على أن السلاح سيُحصر بيد الجيش وحده. وكرر تحذيره من أن تصعيداً عسكرياً مفتوحاً يشكل "خياراً كارثياً" على لبنان والمنطقة.
 
