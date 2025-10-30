22
لبنان
لبنان يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء العرب للبيئة في نواكشوط
Lebanon 24
30-10-2025
|
16:21
A-
A+
شارك سفير
لبنان
لدى
المملكة
المغربية علي ضاهر، ممثلاً وزيرة البيئة تمارا الزين، في اجتماعات
الدورة
السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي عقد في العاصمة الموريتانية-نواكشوط،(٢٨-٣٠ تشرين الاول ٢٠٢٥) والتي قامت بتنظيم اجتماعاتها وإعداد مشاريع القرارات والتوصيات الأمانة الفنية في جامعة
الدول العربية
، حيثُ آلتْ رئاسة الدورة الحالية للمجلس إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية بعد ان كانت
المملكة العربية السعودية
ترأس الدورة 35.
وقد تم استهلال الجلسة الافتتاحية بكلمات لكل من المملكة العربية
السعودية
(الرئاسة السابقة)، وللجمهورية الإسلامية الموريتانية (الرئاسة الحالية )، تلتها الأمانة العامة، سكرتاريا اتفاق
الأمم المتحدة
لمكافحة التصحر، مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، مبادرة الشرق الاوسط الأخضر، الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وكذلك تحدث في اللقاء وزراء وأمناء عامون لوزارات البيئة من قطر، الكويت، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، المغرب، الحزائر، ليبيا، مصر، فلسطين وسوريا. كما وكانت كلمة للسفير اللبناني في المناسبة.
وتناولت الاجتماعات قضايا موضع اهتمام مشترك في المجال البيئي تتعلق باظطرايات المناخ والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والجفاف وحرائق الغابات والطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات واستراتيجيات وآليات ادماج البعد البيئي في السياسات الوطنية. (الوكالة الوطنية)
اختتام الملتقى الإعلامي العربي في بيروت بمشاركة مرقص
Lebanon 24
اختتام الملتقى الإعلامي العربي في بيروت بمشاركة مرقص
18:15 | 2025-10-30
30/10/2025 06:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مياه لبنان الجنوبي تعلن انجاز أعمال الصيانة في محطة حارة صيدا الكبرى
Lebanon 24
مياه لبنان الجنوبي تعلن انجاز أعمال الصيانة في محطة حارة صيدا الكبرى
17:50 | 2025-10-30
30/10/2025 05:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خيارات بديلة للتدفئة عن الحطب
Lebanon 24
خيارات بديلة للتدفئة عن الحطب
17:21 | 2025-10-30
30/10/2025 05:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
17:11 | 2025-10-30
30/10/2025 05:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب خلافات عائليّة... تبادل إطلاق نار بين شقيقين
Lebanon 24
بسبب خلافات عائليّة... تبادل إطلاق نار بين شقيقين
16:55 | 2025-10-30
30/10/2025 04:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
