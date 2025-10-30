لبنان يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء العرب للبيئة في نواكشوط

Advertisement

شارك سفير لدى المغربية علي ضاهر، ممثلاً وزيرة البيئة تمارا الزين، في اجتماعات السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي عقد في العاصمة الموريتانية-نواكشوط،(٢٨-٣٠ تشرين الاول ٢٠٢٥) والتي قامت بتنظيم اجتماعاتها وإعداد مشاريع القرارات والتوصيات الأمانة الفنية في جامعة ، حيثُ آلتْ رئاسة الدورة الحالية للمجلس إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية بعد ان كانت ترأس الدورة 35.وقد تم استهلال الجلسة الافتتاحية بكلمات لكل من المملكة العربية (الرئاسة السابقة)، وللجمهورية الإسلامية الموريتانية (الرئاسة الحالية )، تلتها الأمانة العامة، سكرتاريا اتفاق لمكافحة التصحر، مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، مبادرة الشرق الاوسط الأخضر، الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة.وكذلك تحدث في اللقاء وزراء وأمناء عامون لوزارات البيئة من قطر، الكويت، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، المغرب، الحزائر، ليبيا، مصر، فلسطين وسوريا. كما وكانت كلمة للسفير اللبناني في المناسبة.وتناولت الاجتماعات قضايا موضع اهتمام مشترك في المجال البيئي تتعلق باظطرايات المناخ والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والجفاف وحرائق الغابات والطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات واستراتيجيات وآليات ادماج البعد البيئي في السياسات الوطنية. (الوكالة الوطنية)