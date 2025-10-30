Advertisement

لبنان

هذه حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة حاروف

Lebanon 24
30-10-2025 | 16:29
أعلنت وزارة الصحة في بيان، أنّ غارة العدوّ الإسرائيلي اليوم على بلدة حاروف - قضاء النبطية، أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروحٍ.
قضاء النبطية

وزارة الصحة

الإسرائيلي

إسرائيل

النبطية

