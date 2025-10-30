Advertisement

لبنان

بسبب خلافات عائليّة... تبادل إطلاق نار بين شقيقين

Lebanon 24
30-10-2025 | 16:55
وقع إشكال بين شقيقين في محلة حارة البرّانية – طرابلس، تطوّر إلى إطلاق نار متبادل من دون تسجيل إصابات.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الإشكال سببه خلافات عائليّة.
 
 
 
