Advertisement

لبنان

مخرج انتخابي من دون غالب ومغلوب

Lebanon 24
30-10-2025 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1436205-638974855291081254.png
Doc-P-1436205-638974855291081254.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كما في البرلمان كذلك في الحكومة، لل رُحّل مشرعا قانوني وزيري الخارجية جو رجي والداخلية أحمد الحجار لتعديل قانون الانتخاب إلى اللجنة الوزارية المولجة البحث في التعديلات، على أن يصار إلى إدراجهما في جدول الأعمال الأسبوع المقبل.
Advertisement

وكتبت سابين عويس في" النهار": في المعلومات المتوافرة أن إطاحة تحالف القوى الداعمة لتصويت المغتربين في أماكن إقامتهم والمعارضة للاقتراع لمصلحة ٦ نواب للانتشار، وفقاً للقانون النافذ، دفعت الثنائي الشيعي إلى التهديد بتطيير الجلسة الحكومية وعدم المشاركة فيها، ما يفقدها ميثاقيتها، ويؤدي عملياً إلى تعطيل المجلس والحكومة على السواء. وكانت التسوية أن يشارك الوزراء الشيعة في الجلسة ويُترك بند الانتخاب إلى نهايتها، بحيث ينسحب الوزراء على غرار ما حصل في جلسة حصرية السلاح. إلا أن هذا المخرج لم يشفِ غليل الرئيس نبيه بري ولم ير فيه تعويضاً مناسباً لتطيير الجلسة التشريعية، وفق ما تقول مصادر وزارية. فجاء المخرج الذي تشاور فيه رئيسا الجمهورية والحكومة بأن يطرح البند في بداية الجلسة ويؤجل إلى جلسة لاحقة بعد تقرير اللجنة الوزارية التي سيكون أمامها أسبوع للبحث في التعديلات المقترحة. واقترن هذا المخرج بموقف عالي السقف لرئيس الجمهورية أعطى فيه جرعة دعم لبري، من خلال توجيه رسالة تنبيه إلى "القوات اللبنانية" وحلفائها بوجوب عدم المقاطعة، بل الجلوس إلى طاولة واحدة وعدم التذرع بموضوع الصلاحيات التي ليست للتعطيل بل لتسهيل العمل في المرفق العام. وعوّض عون "القوات" هذا الانتقاد بدعوة وزرائه إلى تأييد الموقف "القواتي" الرامي إلى تعديل قانون الانتخاب.

وفيما تتجه الآن الأنظار إلى ما ستفضي إليه اللجنة الوزارية التي سيترأسها نائب رئيس الحكومة طارق متري، تكشف المعلومات أن التوجه سيكون إلى تبني توصيات هذه اللجنة وتقريرها الذي كانت تقدمت به قبل شهر تقريباً إلى مجلس الوزراء، وفيه أن اعتماد البطاقة الممغنطة دونه عقبات تتطلب تعديلاً في القانون كما اقتراع اللبنانيين غير المقيمين عبر المقاعد الستة المستحدثة لهم، لاستكمال الإطار القانوني والتطبيقي لتحقيق ذلك. 

وخلصت في نهاية التقرير إلى القول إن تنظيم الانتخابات على أساس ٦ مقاعد لغير المقيمين ومعالجة البطاقة الممغنطة يتطلبان تعديلات لعدد من مواد القانون الصادر عام ٢٠١٧ وليس مجرد مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء.
والجدير ذكره أن اللجنة كانت أنجزت تقريرها في التاسع من تموز الماضي ولم يدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء إلا بعد شهرين. وقدم عضو اللجنة وزير الداخلية معطيات تفيد بأن الوزارة لا تملك التجهيزات اللوجيستية الكفيلة بإتمام عملية الاقتراع كما هي واردة في القانون. علماً انه لو كان هناك جدية في التعامل مع تطبيق القانون النافذ لكان يفترض أن يبحث هذا التقرير فور صدوره، إذ إن البحث فيه الأسبوع المقبل سيكون عشية انتهاء مهلة التسجيل للمقترعين في ٢٠ تشرين الثاني المقبل، أي قبل أقل من ثلاثة أسابيع، وهي المهلة التي يسقط بعدها حق المغتربين في الاقتراع في الخارج.
مواضيع ذات صلة
عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب لـ"الجزيرة": جميع وزرائنا انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح
lebanon 24
31/10/2025 09:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سيمون أبي رميا: أرى أن لن يكون هناك توافق على قانون إنتخابي جديد وكل جهة تغلب مصلحتها الخاصة على المصلحة العامة
lebanon 24
31/10/2025 09:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: أعتقد أنه سيتم العثور على أغلب الرهائن القتلى في غزة ولكن ليس جميعهم
lebanon 24
31/10/2025 09:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس المذهبي: تغليب منطق الدولة أساس استعادة الهيبة وبسط السلطة
lebanon 24
31/10/2025 09:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

نائب رئيس

اللبنانية

نبيه بري

الجمهوري

المعارضة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-10-31
02:51 | 2025-10-31
02:45 | 2025-10-31
02:30 | 2025-10-31
02:21 | 2025-10-31
02:15 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24