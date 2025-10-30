Advertisement

لبنان

من تعطيل مسار الحصرية إلى تعطيل اقتراع المغتربين

Lebanon 24
30-10-2025 | 23:58
A-
A+
Doc-P-1436209-638974872145662864.png
Doc-P-1436209-638974872145662864.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب انطوان مراد في" نداء الوطن": استحقاق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يقترب من نهاية المهلة التي لحظتها خطة الجيش اللبناني في نهاية العام لاستكمال المهمة، وسط تباينات عدة حول القدرة على التزام المهلة بحد ذاتها، وحول الفارق في مقاربة المسألة بين جنوب الليطاني وشمال الليطاني، وصولًا إلى العنوان الجدلي الأبرز والذي يتخطى البعد المحلي، ويتمثل بارتباط حصر السلاح بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها، واستطرادًا وقف غاراتها الجوية وعملياتها العسكرية في الداخل اللبناني، بحجة مطاردة كوادر وعناصر «حزب الله» الذين لا يلتزمون بمندرجات اتفاق وقف النار ويسعون إلى إعادة بناء قدراته العسكرية ، فضلًا عن عمليات القصف الجوي لمراكز مزعومة لتجميع السلاح والذخائر أو لتصنيع الصواريخ الدقيقة أو للتدريب بمعاونة خبراء إيرانيين.
Advertisement

ولذلك فإن «الحزب» ومن خلفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا يبدي أي استعداد لتسهيل مهمة الدولة والجيش اللبناني، بداعي الخطر الإسرائيلي القائم والمستمر، علمًا أن «الحزب» وبحسب المعلومات المتوافرة، يراهن على تجديد ترسانته وتعزيزها.

وبحسب معطيات دبلوماسية، فإن «الحزب» نجح بدرجة معينة في حماية موارده المالية، ما دفع الموفد الأميركي توم برّاك إلى الحديث عن تدفق نحو 60 مليون دولار شهريًا لمصلحة «حزب الله» من مكان ما. و»المكان ما» المقصود، لا ينحصر بإيران بل يتوزع على مصادر عدة، سواء من دول عدة في أميركا اللاتينية أو  أفريقيا أو من إيران وسواها، فضلًا عن المصادر الداخلية. وتفيد المعطيات بأن هذا الواقع هو الذي يدفع الإدارة الأميركية إلى فرض مزيد من العقوبات على الشركات والأفراد، مع توسيع مروحتها لتشمل ما يُعتبر شبكات تهريب وتبييض أموال بخاصة في أميركا اللاتينية، علمًا أن الضغط الأميركي العسكري والأمني والمالي على فنزويلا بالدرجة الأولى وعلى كولومبيا يشمل «برذاذه» تلك الشبكات.
 
وبناء على ما تقدم، تجد الدولة اللبنانية حكمًا وحكومة صعوبات في تنفيذ مهمة حصر السلاح وملحقاته، وإن نجحت في ملاحقة ومكافحة بعض شبكات التهريب وتصنيع الكبتاغون بما يمثله من مورد أساسي. ولكن الرسائل الأميركية باتت واضحة، وهي ضرورة حسم مسألة حصر السلاح سريعًا وتقديم براهين جدية وفعلية تتخطى جنوب الليطاني، علمًا أن فرنسا مددت فترة انتظار إطلاق المؤتمر الأول تحت عنوان دعم الجيش ، ووضعت على الرف ولو موقتًا مؤتمر دعم الإعمار.
 
مواضيع ذات صلة
تسوية عقدة مشاركة المغتربين في الانتخابات تتقدم وعون ينتقد تعطيل المؤسَّسات
lebanon 24
31/10/2025 09:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب هادي أبو الحسن لـmtv: نحن ضدّ تعطيل الجلسات النيابية وموقفنا واضح لناحية إلغاء المادة 12 من قانون الانتخاب بما يُتيح للمغتربين الاقتراع لـ128 نائبًا
lebanon 24
31/10/2025 09:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: ثمة قرار سياسي متعمّد من رئاسة المجلس لتعطيل مشاركة المغتربين
lebanon 24
31/10/2025 09:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: ما يحصل هو أشبه بالفجور وكيف يكون تعطيل الانتخابات الرئاسيّة مثل عدم حضور جلسة اعتراضاً على تعطيل المجلس النيابي ككلّ والضرب بعرض الحائط كلّ النظام الداخلي؟
lebanon 24
31/10/2025 09:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

أن فرنسا

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-10-31
02:51 | 2025-10-31
02:45 | 2025-10-31
02:30 | 2025-10-31
02:21 | 2025-10-31
02:15 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24