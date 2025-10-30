توضيح من مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.. هذا ما تضمنه

Advertisement

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان اصدره الجمعة، انه يتم تناقل مواقف منسوبة إلى رئيس الجمهورية حول الاعتداء الذي استهدف بلدية بليدا امس الخميس ، وبعض هذه المواقف ورد في صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم .يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان موقف من هذا الاعتداء ورد في البيان الصادر امس عن مكتب الاعلام في أعقاب لقاء رئيس الجمهورية بقائد الجيش العماد ، ولم يصدر عن الرئيس اي موقف آخر . فاقتضى التوضيح .