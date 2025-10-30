Advertisement

لبنان

توضيح من مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.. هذا ما تضمنه

Lebanon 24
30-10-2025 | 23:56
A-
A+
Doc-P-1436212-638974879430860327.jpg
Doc-P-1436212-638974879430860327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان اصدره صباح اليوم الجمعة، انه يتم تناقل مواقف منسوبة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بلدية بليدا امس الخميس ، وبعض هذه المواقف ورد في صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم . 
Advertisement
يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان موقف الرئيس عون من هذا الاعتداء ورد في البيان الصادر امس عن مكتب الاعلام في أعقاب لقاء رئيس الجمهورية بقائد الجيش العماد رودولف هيكل ، ولم يصدر عن الرئيس اي موقف آخر . فاقتضى التوضيح .
 
مواضيع ذات صلة
بعد توزيع تسجيلات مصورة تزعم انها تصريحات للرئيس عون.. هذا ما أوضحه مكتب رئاسة الجمهورية
lebanon 24
31/10/2025 12:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: نحذر معدّي التسجيلات المزوّرة ومروجيها لان أعمالهم تعاقب عليها القوانين المرعية الاجراء
lebanon 24
31/10/2025 12:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
31/10/2025 12:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من رئاسة الجامعة اللبنانية: نعمل تحت سقف القوانين
lebanon 24
31/10/2025 12:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

رودولف هيكل

الرئيس عون

قائد الجيش

صباح اليوم

الإسرائيلي

جوزاف عون

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-10-31
05:53 | 2025-10-31
05:50 | 2025-10-31
05:49 | 2025-10-31
05:40 | 2025-10-31
05:30 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24