لبنان

شاحنة تصدم شابا ليلا في صيدا

Lebanon 24
31-10-2025 | 01:21
صدمت شاحنة ليلا شاباً (17 عاما) كان على متن دراجة نارية متوقفة إلى جانب الطريق وذلك عند الأوتستراد الشرقي لمدينة صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وقد أدى الحادث إلى إصابة الشاب بجروح بليغة. 
 
