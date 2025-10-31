شاحنة تصدم شابا ليلا في صيدا

Advertisement

صدمت شاحنة ليلا شاباً (17 عاما) كان على متن دراجة نارية متوقفة إلى جانب الطريق وذلك عند الأوتستراد الشرقي لمدينة ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد أدى الحادث إلى إصابة الشاب بجروح بليغة.