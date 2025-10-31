Advertisement

لبنان

هذه حصيلة حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
31-10-2025 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1436252-638974938689451579.png
Doc-P-1436252-638974938689451579.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افادت احصاءات غرفة التحكم المروري لحوادث السير، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم التحقيق ب13 حادثًا وكانت حصيلتها 13 جريحًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذه هي حصيلة حوادث السير في الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
31/10/2025 12:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة التحكم المروري: 7 حوادث و9 جرحى حصيلة حوادث السير في الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
31/10/2025 12:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: ٣ حوادث، ٣ جرحى حصيلة حوادث السير في الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
31/10/2025 12:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم حصيلة عمليات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
31/10/2025 12:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة التحكم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-10-31
05:53 | 2025-10-31
05:50 | 2025-10-31
05:49 | 2025-10-31
05:40 | 2025-10-31
05:30 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24