لبنان

"بيضة قبان النصاب" من الوليد الى وليد

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
31-10-2025 | 02:15
قال مصدر نيابي سابق كان على الدوام صلة الوصل بين مكوّنات "فريق الرابع عشر من آذار" إن الجلسة التشريعية النيابية الأخيرة أرست معادلة جديدة ونقلت "بيضة القبان" في النصاب من وليد جنبلاط إلى وليد البعريني.
وقال: بعدما كان وليد جنبلاط على مدى سنوات يمسك بـ"بيضة القبان" في كل الاستحقاقات النيابية، برهن  النائب وليد البعريني و"كتلة الاعتدال" أنهم انتزعوا البيضة التي تؤمن النصاب من الوليد الأول ليمسك بها الوليد الثاني، وأن الجلسة النيابية الاخيرة، كانت  الثانية التي يبرهن فيها "الاعتدال" أنه بيضة القبان في نصاب الجلسات النيابية بتواصله مع "المجموعات السيادية" عند أي انقسام في الرأي داخل المجلس.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

