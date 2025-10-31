"بيضة قبان النصاب" من الوليد الى وليد

Advertisement

قال مصدر نيابي سابق كان على الدوام صلة الوصل بين مكوّنات "فريق من آذار" إن الجلسة التشريعية النيابية الأخيرة أرست معادلة جديدة ونقلت "بيضة القبان" في النصاب من إلى .وقال: بعدما كان وليد مدى سنوات يمسك بـ"بيضة القبان" في كل الاستحقاقات النيابية، برهن النائب وليد البعريني و"كتلة الاعتدال" أنهم انتزعوا البيضة التي تؤمن النصاب من الأول ليمسك بها الوليد الثاني، وأن الجلسة النيابية الاخيرة، كانت الثانية التي يبرهن فيها "الاعتدال" أنه بيضة القبان في نصاب الجلسات النيابية بتواصله مع "المجموعات السيادية" عند أي انقسام في الرأي داخل المجلس.