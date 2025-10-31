27
تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. هذا ما كشفته مصادر
31-10-2025
01:51
أفادت مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية إسرائيلية وعربية، عن أن
حزب الله
"يعيد تسليح نفسه"، وفقا لتقرير صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأميركية.
وحسب المعلومات المتاحة، فإن هذه المعطيات "تزيد من احتمالية تجدد الحرب مع
إسرائيل
"، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام، إلا أنه يتعرض لانتهاكات متكررة من جانب إسرائيل.
وقالت المصادر إن "المعلومات الاستخباراتية تظهر أن حزب الله المدعوم من
إيران
، يعيد تخزين الصواريخ والمضادات للدبابات والمدفعية".
وذكرت أن بعض هذه الأسلحة يصل عبر الموانئ البحرية
اللبنانية
، ومن خلال طرق تهريب عبر
سوريا
"ما زالت تعمل رغم ضعفها".
كما أضاف أحد الأشخاص المطلعين على الملف لـ"
وول ستريت
جورنال"، أن حزب الله يصنع بعض الأسلحة الجديدة بنفسه.
وحسب الصحيفة، يتعارض ذلك مع جهود الحكومة والجيش اللبنانيين، الساعية إلى نزع سلاح حزب الله من أجل تجنيب البلاد مواجهة مع إسرائيل، على غرار ما حدث على مدار أشهر خلال عام 2024.
وقالت مصادر الصحيفة الأميركية إن إسرائيل "تفقد صبرها"، حيث قدمت معلومات استخباراتية للمساعدة في نزع سلاح حزب الله، ونفذت بنفسها أكثر من ألف ضربة ضد ما تقول إنها بنى تحتية للحزب منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني من العام الماضي. (سكاي نيوز)
