الجيش يعلن عن تفجير ذخائر في هذه المنطقة

صدر عن ـــ بيانًا أعلنت فيه انها ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل - ونص البيان على ما يلي:

"بتاريخ 31 / 10 / 2025، ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون".



