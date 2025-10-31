Advertisement

لبنان

الجيش يعلن عن تفجير ذخائر في هذه المنطقة

Lebanon 24
31-10-2025 | 01:53
A-
A+
Doc-P-1436255-638974942601047959.png
Doc-P-1436255-638974942601047959.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بيانًا أعلنت فيه انها ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ونص البيان على ما يلي:
Advertisement
"بتاريخ 31 / 10 / 2025، ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون". 

 
مواضيع ذات صلة
الجيش: تفجير ذخائر في هذه المنطقة اليوم
lebanon 24
31/10/2025 12:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش.. تفجير ذخائر في هذه المنطقة
lebanon 24
31/10/2025 12:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش سيقوم بتفجير ذخائر في هذه المنطقة
lebanon 24
31/10/2025 12:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في منطقة الحدث
lebanon 24
31/10/2025 12:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-10-31
05:53 | 2025-10-31
05:50 | 2025-10-31
05:49 | 2025-10-31
05:40 | 2025-10-31
05:30 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24