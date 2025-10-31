Advertisement

لبنان

"لائحة أنا وصهري وعديلي"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
31-10-2025 | 02:30
قال نائب كسرواني سابق في إحدى المناسبات الاجتماعية: "غريب أمر أصدقائي، إنهم يشكلون لائحة للانتخابات المقبلة في كسروان وجبيل من "حواضر البيت" كما يُقال بالعامية". وعندما استفسر منه الحضور عمّا يقصده بعبارة "من حواضر البيت" وعمن يتحدث، أجاب: "صديقنا نعمة، وعديله فريد، وصهره وليد"، خاتماً بالقول: "اسم اللائحة أنا وصهري وعديلي". 
المصدر: لبنان 24
