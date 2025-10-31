مراسلة تذرف الدموع عبر الهاتف

Advertisement

شهدت الساعات الماضية حملة واسعة على ، إثر ثغرة مهنية تعرّضت لها إحدى المراسلات التلفزيونية خلال تغطية مباشرة على الهواء، ما أثار موجة تفاعل كبيرة بين مؤيدٍ ومعارض. فبينما وجّه عدد من الإعلاميين والمؤثرين انتقادات قاسية لأدائها، اختار آخرون التضامن معها واعتبار ما حصل زلة مهنية غير مقصودة لا تستحق هذا الكمّ من الهجوم.وبحسب معلومات متقاطعة، حاولت المراسلة احتواء الموقف من خلال التواصل مع عدد من المنصات والمواقع الإعلامية، اضافة الى بعد الاعلاميين من الصف الاول ذارفة الدموع وطالبةً موقفاً متضامناً معها.وتشير المصادر إلى أنّ بعض الوسائل الإعلامية استجابت لطلبها، في حين آثرت أخرى تجاهل الموضوع تفادياً للدخول في سجالات.اللافت، وفق المعطيات نفسها، كان عتب المراسلة على زملائها في المحطة التي تعمل فيها، إذ عبّرت عن استيائها من غياب أي تضامن علني معها، حتى عبر منشورات بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي.