بالصور: شهيد بغارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت دراجة نارية في كونين

استهدفت غارة إسرائيلية من مسيّرة دراجة نارية أمام أحد المنازل في بلدة ما أدى إلى سقوط هو رسلان وجريح، وفق ما أفادت مندوبة " ".

ولاحقا صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو اليوم على بلدة كونين قضاء أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح.