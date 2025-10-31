Advertisement

لبنان

بالصور: شهيد بغارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت دراجة نارية في كونين

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:00
استهدفت غارة إسرائيلية من مسيّرة دراجة نارية أمام أحد المنازل في بلدة كونين قضاء بنت جبيل ما أدى إلى سقوط شهيد هو ابراهيم رسلان وجريح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
ولاحقا صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة كونين قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح.
 
 
 
