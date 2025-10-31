27
لبنان
بالصور: شهيد بغارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت دراجة نارية في كونين
Lebanon 24
31-10-2025
|
04:00
استهدفت غارة إسرائيلية من مسيّرة دراجة نارية أمام أحد المنازل في بلدة
كونين
قضاء بنت جبيل
ما أدى إلى سقوط
شهيد
هو
ابراهيم
رسلان
وجريح، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
ولاحقا صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو
الإسرائيلي
اليوم على بلدة كونين قضاء
بنت جبيل
أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح.
طبول الحرب تُقرَع.. ماذا بعد جريمة بليدا الصادمة؟
Lebanon 24
طبول الحرب تُقرَع.. ماذا بعد جريمة بليدا الصادمة؟
06:00 | 2025-10-31
31/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. الفاو والنرويج تطلقان مبادرة بيئية لتحسين الري في قناة البارد
Lebanon 24
في عكار.. الفاو والنرويج تطلقان مبادرة بيئية لتحسين الري في قناة البارد
05:53 | 2025-10-31
31/10/2025 05:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي: الحكومة ماضية بتنفيذ قرار حصر السلاح تدريجيًّا
Lebanon 24
رجي: الحكومة ماضية بتنفيذ قرار حصر السلاح تدريجيًّا
05:50 | 2025-10-31
31/10/2025 05:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في حنوش.. الجيش يختتم مناورة "الاتحاد الحازم 2026"
Lebanon 24
في حنوش.. الجيش يختتم مناورة "الاتحاد الحازم 2026"
05:49 | 2025-10-31
31/10/2025 05:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العدالة تنتصر لصوفي مشلب: إدانة طبيب الأعصاب ومنعه من ممارسة المهنة
Lebanon 24
العدالة تنتصر لصوفي مشلب: إدانة طبيب الأعصاب ومنعه من ممارسة المهنة
05:40 | 2025-10-31
31/10/2025 05:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
