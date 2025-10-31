سلام عن الشهادات المزورة: فلينل كل متورط أقصى جزاء

تعليقًا على تقرير موثق عن بيع شهادات جامعية مزوّرة، كتب رئيس الحكومة الدكتور على منصة إكس: "نظراً لخطورة ما يتضمنه الفيديو المأخوذ من برنامج بث على ، اتصلت بوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص. وهي سوف تتقدم بإخبار لدى لاجراء المقتضى".

وأضاف: "فلينل كل من يثبته التحقيق انه مرتكب أقصى الجزاء في حال صحّت المعلومات الواردة في هذا الفيديو. فلا العبث بمستقبل اولادنا أو بسمعة مؤسساتنا التربوية امر يمكن السكوت عنه او الاستهانة به باي شكل من الأشكال".



وأرفق مدونته بمقطع الفيديو المذكور.