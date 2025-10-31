Advertisement

لبنان

سلام عن الشهادات المزورة: فلينل كل متورط أقصى جزاء

Lebanon 24
31-10-2025 | 03:54
تعليقًا على تقرير موثق عن بيع شهادات جامعية مزوّرة، كتب رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام على منصة إكس: "نظراً لخطورة ما يتضمنه الفيديو المأخوذ من برنامج بث على محطة الجديد، اتصلت صباح اليوم بوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص. وهي سوف تتقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية لاجراء المقتضى".
وأضاف: "فلينل كل من يثبته التحقيق انه مرتكب أقصى الجزاء في حال صحّت المعلومات الواردة في هذا الفيديو. فلا العبث بمستقبل اولادنا أو بسمعة مؤسساتنا التربوية امر يمكن السكوت عنه او الاستهانة به باي شكل من الأشكال".

وأرفق مدونته بمقطع الفيديو المذكور.
النيابة العامة التمييزية

النيابة العامة

محطة الجديد

صباح اليوم

نواف سلام

النيابة

التربوي

جامع

