لبنان

بالصورة.. إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:12
Doc-P-1436318-638975024857720679.jpg
Doc-P-1436318-638975024857720679.jpg photos 0
أعلنت وزارة الزراعة في بيان اليوم أنه "في إطار مهامها الرقابية وجهودها المستمرة لحماية سلامة الغذاء وضمان جودة الإنتاج الزراعي في مختلف المناطق اللبنانية، نفّذت وزارة الزراعة، وبناءً على إشارة المدعي العام المختص، وبمؤازرة القوى الأمنية، إجراءات ميدانية حاسمة تمثلت بإتلاف كامل محصول عدد من الحقول المخالفة، وذلك بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية عدم مطابقة المزروعات للمعايير الصحية المعتمدة. وقد تم تنظيم محاضر رسمية بالعمليات وختم الأراضي المخالفة بالشمع الأحمر، مع منع إعادة زراعتها مجددًا إلى حين استيفاء الشروط القانونية والفنية المطلوبة".
وأكدت وزارة الزراعة أنها "لن تتهاون مع أي تجاوز يهدد سلامة المواطنين"، مشددة على "أن صحة الإنسان وجودة الإنتاج الزراعي هما خط أحمر، وأن فرقها الفنية تواصل عملها بتنسيق كامل مع القضاء والأجهزة الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، لضمان تطبيق القوانين وحماية المزارعين والمستهلكين على حد سواء".

 
