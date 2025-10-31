Advertisement

لبنان

سلام من بكركي: الانتخابات في موعدها ونعمل على وقف الانتهاكات الاسرائيلية

31-10-2025 | 04:15
زار رئيس الحكومة نواف سلام، بكركي اليوم الجمعة، حيث استقبله البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
وعقب اللقاء، كشف سلام عن أن اللقاء مع قداسة البابا "كان مهمًّا ومفيداً جدًّا ونأمل خيراً من زيارته المرتقبة إلى لبنان".

وعن الانتخابات، قال:" الانتخابات النيابية ستجري في موعدها الدستوري ونعمل كحكومة على هذا الأساس وهذه مسألة غير قابلة للنقاش".

أضاف:" شكّلنا لجنة نيابية مصغّرة للنظر في تطبيق قانون الانتخاب وهناك ثغرات وعدم وضوح وهذه مسألة تشريعيّة بامتياز تتعدّى صلاحيّة الحكومة".
 
واعتبر سلام أننا نشهد تصعيداً إسرائيليًّا، قائلا:" نحن نعمل بكل جهدنا عن طريق "الميكانيزم" وعلاقاتنا العربية والدولية لحشد كل إمكاناتنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعودة إلى اتفاق وقف العمليات العدائية".
 
وردًّا على سؤال حول القلق من الوضع الأمني ومسألة حصر السلاح، قال: "هناك قرار اتُّخذ، وقدّم لنا الجيش خطة للتنفيذ، وفي أقل من أسبوع سنكون على موعد مع تقرير جديد من قائد الجيش، ولا تراجع عن قرار حصر السلاح".
 
ولفت سلام إلى أنّ الحكومة اتخذت  خطوات جدية في ما يخصّ السلاح في المخيّمات الفلسطينية، حيث تمّ تسليم أكثر من عشرين شاحنة من السلاح الثقيل، وهذا مسار مستمرّ لم ننتهِ منه بعد".
