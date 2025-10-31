Advertisement

لبنان

بازرلي من صيدا: النقابة ستبقى حصن العدالة وضمير الوطن

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:17
أقام المرشح لعضوية ومركز نقيب في نقابة المحامين في بيروت، المحامي إلياس بازرلي، لقاءً مع أسرة المحامين في محافظة صيدا والجنوب، بحضور حشد من المحامين.
بعد النشيد الوطني، ألقى المحامي أسامة أبو ظهر كلمةً باسم المحامين في صيدا والجنوب، أكد فيها دعم الزملاء لباسرلي "لما يمثّله من امتداد لمجلس النقابة التي نعتبرها رئة المهنة وسندها"، متمنّيًا أن يشهد عهده "تجديدًا في كل مفاصل النقابة".
بدوره، شدد بازرلي على أن المحاماة ليست وظيفة بل رسالة ومسؤولية وطنية وإنسانية، داعيًا إلى الحفاظ على كرامة المهنة واستقلالية النقابة. وقال إن صيدا "مدينة الكرامة والتاريخ كانت ولا تزال رمزًا للوطنية والتعايش"، مستذكرًا الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والشهيد معروف سعد، والقضاة الأربعة الذين استشهدوا على محراب العدالة، والمحامين الراحلين من أبناء المدينة.

وأشار إلى أن حضوره بين المحامين "ليس مناسبة انتخابية فحسب، بل لقاء مع أصحاب الرسالة الذين لم يساوموا يومًا على القيم والكرامة"، مؤكدًا أن نقابة المحامين ستبقى "أم النقابات" وحصن العدالة وضمير الوطن.
وعرض المرشح ملامح برنامجه الانتخابي الذي يقوم على صون كرامة المحامي، تطوير المهنة، تعزيز العلاقة مع القضاء، المساهمة في التشريع، وضمان الشفافية واستقلالية القرار النقابي، معتبرًا أن النقابة ستبقى "المدافع الأول عن الحرية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وقضية المودعين".

ودعا بازرلي زملاءه إلى "الاقتراع بوعي ومسؤولية، واختيار من يمثل ضمير المهنة وصوت الحق ورؤية المستقبل".
 
(الوكالة الوطنية)
