ستريدا جعجع: متمسكون بحق المغتربين في الاقتراع داخل دوائرهم الأصلية

ترأست النائبة ستريدا اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب، في حضور النائب السابق جوزف إسحق وعدد من أعضاء المؤسسة، حيث جرى البحث في الملفات الاجتماعية والطبية والتعليمية، والإعلان عن فتح باب تقديم طلبات المساعدات المدرسية لأولياء الطلاب في قضاء بشري ومعهد الموسيقي، بين 3 و28 تشرين الثاني المقبل.وأكدت جعجع أنّ متمسكة بحق اللبنانيين المقيمين خارج البلاد في الاقتراع ضمن دوائرهم الأصلية داخل ، معتبرةً أن ما حصل في جلسة الأخيرة "يشكّل خطوة إضافية في مسار هذه المواجهة لتحقيق هذا الحق".ورحّبت بقرار الحكومة تشكيل لجنة وزارية لدمج مشروعي القانونين المقدّمين من وزيري الداخلية والخارجية، ضمن مهلة زمنية محددة، معتبرةً أنّ ذلك "يعكس جدّية الحكومة وإقرارها الضمني بعجلة المشروع".وشددت أن حرمان اللبنانيين في الخارج من الاقتراع داخل دوائرهم يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة الدستورية، لافتةً إلى أن الشعب اللبناني "الذي يرزح تحت أعباء الانهيار المالي والاقتصادي والسياسي لا يحتمل مزيدًا من الالتفاف على إرادته التي عبّر عنها بوضوح عبر الأكثريّة النيابيّة".وختمت مؤكدةً أن القوات ستواصل نضالها من أجل الشفافية والمحاسبة والدفاع عن الإرادة الشعبية، "ليس في قانون الانتخاب فحسب، بل في كل الملفات الوطنية الأساسية".