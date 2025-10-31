Advertisement

لبنان

دمشق ستطالب لبنان بتسليم "ضباط نظام الأسد".. هذا ما كشفته مصادر سورية

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:27
أعلنت مصادر سورية عبر"سكاي نيوز عربية" تواصل السلطات السورية مع لبنان من أجل تسليم بعض العسكريين الذين فروا إليه بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وكشفت المصادر اليوم الجمعة ان "جهات حكومية سورية أبلغت الجانب اللبناني بضرورة التعاون في ملف تسليم عدد من ضباط وعناصر الجيش السوري، من المتهمين بجرائم حرب في زمن النظام السابق، الذين فروا إلى لبنان بعد سقوطه" في كانون الأول من العام الماضي.

وتابعت أن السلطات اللبنانية لم تصدر بعد موقفا رسميا بهذا الشأن، في حين يخضع الأمر لـ"بحث قانوني وأمني يتعلق بطبيعة الاتهامات والجهات القضائية المعنية"، خاصة أن بعض المطلوبين يحملون وثائق إقامة قانونية داخل الأراضي اللبنانية.

وبحسب المصادر، فإن مئات العسكريين السوريين فروا إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد.(سكاي نيوز)
 
