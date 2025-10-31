دمشق ستطالب لبنان بتسليم "ضباط نظام الأسد".. هذا ما كشفته مصادر سورية

Advertisement

أعلنت مصادر عبر" عربية" تواصل السلطات مع من أجل تسليم بعض العسكريين الذين فروا إليه بعد سقوط نظام .وكشفت المصادر اليوم الجمعة ان "جهات حكومية سورية أبلغت الجانب اللبناني بضرورة التعاون في ملف تسليم عدد من ضباط وعناصر ، من المتهمين بجرائم حرب في زمن النظام السابق، الذين فروا إلى لبنان بعد سقوطه" في كانون الأول من العام الماضي.وتابعت أن لم تصدر بعد موقفا رسميا بهذا الشأن، في حين يخضع الأمر لـ"بحث قانوني وأمني يتعلق بطبيعة الاتهامات والجهات القضائية المعنية"، خاصة أن بعض المطلوبين يحملون وثائق إقامة قانونية داخل الأراضي .وبحسب المصادر، فإن مئات العسكريين السوريين فروا إلى لبنان بعد سقوط نظام .(سكاي نيوز)