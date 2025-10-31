جهاد الصمد: منح عناصر قوى الأمن المفصولين إلى أمن الدولة قسائم محروقات

Advertisement

أوضح رئيس والداخلية والبلديات النائب في بيان، أنّه "بعد مراجعات مع المعنيين، تمّ التوصّل إلى قرار يستفيد بموجبه عناصر المفصولون إلى من قسائم المحروقات بنسبة معيّنة، أسوةً برفاقهم في قوى الأمن الداخلي".وتوجّه بالشكر إلى كلّ من "أسهم في إيصال هذا الحقّ إلى أصحابه".