لبنان

جهاد الصمد: منح عناصر قوى الأمن المفصولين إلى أمن الدولة قسائم محروقات

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:42
أوضح رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد في بيان، أنّه "بعد مراجعات مع المعنيين، تمّ التوصّل إلى قرار يستفيد بموجبه عناصر قوى الأمن الداخلي المفصولون إلى جهاز أمن الدولة من قسائم المحروقات بنسبة معيّنة، أسوةً برفاقهم في قوى الأمن الداخلي".
وتوجّه الصمد بالشكر إلى كلّ من "أسهم في إيصال هذا الحقّ إلى أصحابه".
