الطرق تجهّز لاستقبال البابا.. الأشغال تكثف أعمالها قبل الزيارة الرسولية



Advertisement

أبرز مسارات الأعمال الجارية:

1. – – : شملت الأعمال إعادة تأهيل شاملة للطريق من جسر شهاب مرورًا بمنطقة بكركي ودير راهبات الكارميليت والسفارة البابوية وصولًا إلى بازيليك سيدة لبنان وبيت عنيا، مع تنفيذ طبقات تزفيت وتخطيط طرقي وتركيب نظام إنارة هجينة على طول المحور. كما حوّلت الوزارة الاعتمادات اللازمة إلى لتنفيذ مقطع بطول 1.5 كيلومتر في حريصا لضمان استكمال الأعمال قبل موعد الزيارة. أعلن لوزارة الأشغال العامة والنقل أنّ الوزارة كثّفت أعمالها الميدانية استعدادًا للزيارة الرسولية لقداسة البابا ليو الرابع عشر إلى المقررة بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الأول 2025، بناءً على توجيهات الوزير فايز رسّامني، وضمن الخطة الشاملة التي أقرّها في جلسته بتاريخ 23 الشهر الجاري. وتهدف الأعمال إلى تأهيل وتحديث محاور رئيسية ستشكل مسار مواكب الفعالية وتسهيل حركة الزوار وتأمين شروط السلامة والظهور الحضاري للبلاد في هذا الحدث الوطني والديني.أبرز مسارات الأعمال الجارية:



2. جبلّ الديب – دير : تنفيذ أعمال تزفيت وإصلاح تمتد من محيط مطعم "اللقيس" حتى مدخل الدير، ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية وتسهيل وصول الحشود.



3. عنّايا – دير مار شربل (طريق المسبحة): استكمال أعمال إعادة التأهيل والتزفيت للطريق المؤدي إلى دير القديس شربل في عنّايا، تماشيًا مع الطابع الروحي لمسار الزيارة.