لبنان

الطرق تجهّز لاستقبال البابا.. الأشغال تكثف أعمالها قبل الزيارة الرسولية

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:58
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل أنّ الوزارة كثّفت أعمالها الميدانية استعدادًا للزيارة الرسولية لقداسة البابا ليو الرابع عشر إلى لبنان المقررة بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الأول 2025، بناءً على توجيهات الوزير فايز رسّامني، وضمن الخطة الشاملة التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23 الشهر الجاري. وتهدف الأعمال إلى تأهيل وتحديث محاور رئيسية ستشكل مسار مواكب الفعالية وتسهيل حركة الزوار وتأمين شروط السلامة والظهور الحضاري للبلاد في هذا الحدث الوطني والديني.
أبرز مسارات الأعمال الجارية:
1. جونيهبكركيحريصا: شملت الأعمال إعادة تأهيل شاملة للطريق من جسر فؤاد شهاب مرورًا بمنطقة بكركي ودير راهبات الكارميليت والسفارة البابوية وصولًا إلى بازيليك سيدة لبنان وبيت عنيا، مع تنفيذ طبقات تزفيت وتخطيط طرقي وتركيب نظام إنارة هجينة على طول المحور. كما حوّلت الوزارة الاعتمادات اللازمة إلى مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ مقطع بطول 1.5 كيلومتر في حريصا لضمان استكمال الأعمال قبل موعد الزيارة.
 
2. جبلّ الديب – دير الصليب: تنفيذ أعمال تزفيت وإصلاح تمتد من محيط مطعم "اللقيس" حتى مدخل الدير، ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية وتسهيل وصول الحشود.
 
3. عنّايا – دير مار شربل (طريق المسبحة): استكمال أعمال إعادة التأهيل والتزفيت للطريق المؤدي إلى دير القديس شربل في عنّايا، تماشيًا مع الطابع الروحي لمسار الزيارة.
 
4. ساحة البيال والواجهة البحرية: تجهيز الساحة المخصصة للاحتفال الليتورجي المركزي، مع تنظيم مسارات الدخول والخروج وتخطيط مسارات حركة الحشود وفق معايير السلامة والجهوزية.

وأكدت الوزارة أن الأعمال تُنفّذ بتنسيق وثيق مع مجلس الإنماء والإعمار والجهات المعنية، وتخضع لمتابعة ميدانية من فرق فنية متخصِّصة. كما لفتت إلى اعتماد معايير تقنية حديثة تضمن استدامة البنى التحتية وسلامة المواطنين، معتبرةً إنجاح الزيارة جزءًا من واجب الدولة في إبرازِ لبنان واجتماعيًا وروحيًا أمام العالم.
 
