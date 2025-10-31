Advertisement

لبنان

الحاج حسن: العدوان مستمر والتغطية الأميركية واضحة

Lebanon 24
31-10-2025 | 05:02
A-
A+
Doc-P-1436346-638975058042321651.png
Doc-P-1436346-638975058042321651.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر رئيس تكتل "بعلبك ـ الهرمل" وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن الأحداث الدامية التي شهدتها بلدة بليدا أمس، من استشهاد موظف بلدي وإطلاق نار على دار البلدية وتدمير مبانٍ دينية وتعرض قرى حدودية لهجمات مختلفة، تؤكد أن "العدو الإسرائيلي لم يحترم أي بند في اتفاق وقف إطلاق النار"، وأنه يواصل اعتداءاته البرية والجوية والبحرية منذ إعلان التهدئة في 27 تشرين الثاني 2024.
Advertisement

واتهم الحاج حسن، خلال رعايته مهرجان "القصيدة في الشهيد الأقدس" في قاعة مرقد الشهيد السيد حسن نصر الله بالعاصمة، اللجنة الدولية (الميكانيزم) بـ"المشاركة غير المباشرة" في العدوان، معتبراً أن رعاية واشنطن للملف تظهر من خلال تحركات ممثليها، لا سيما رئيس لجنة الميكانيزم الذي زار رؤساء الدولة قبل أيام تزامناً مع غارات استهدفت لبنان. وأضاف أن الزيارات الدبلوماسية الأميركية واللقاءات مع قيادات الاحتلال ترافقها أعمال عسكرية، ما يعكس، بحسبه، "تواطؤًا وتغطية للتصرفات الإسرائيلية".

ورأى الحاج حسن أنّ المواقف الرسمية من بيانات استنكار وإدانات "لا تكفي"، داعياً إلى تحويل الخطاب إلى خطوات فعلية: "نريد دولة قادرة على تسليح جيشها والإنابة عنه بالقرار السياسي لحماية المواطنين". وشدّد على ضرورة تفعيل حملات دبلوماسية يومية وضاغطة ومتابعة جدّية لكل خرق على المستويات الدولية، مستنكراً ما وصفه بـ"الضعف في تعطيل العدوان أو الاقتصاص منه"، ومنوّهًا بموقف رئيس الجمهورية الذي طالب الجيش بالتصدّي لأي توغّل داخل الأراضي اللبنانية.

وتساءل الحاج حسن عن سبب اقتصار الردّ الرسمي على استدعاءات رمزية، مثل استدعاء سفراء أو إبداء استنكار، متسائلاً: "ألا يستدعي الوضع استدعاء السفيرة الأميركية وسؤالها عن دور رئيس لجنة الميكانيزم؟" وأضاف أن "العدوان المستمر لا يهدف إلا إلى إرهاب السكان ودفعهم للفرار من أرضهم، لكننا ثابتون راسخون، ولن نخضع للتهديد".

وختم كلمته بمناجاةٍ استذكارية للشهداء، مؤكّدًا ثبات الالتزام بالمبادئ والمقاومة: "حبّ الشهيد في قلوبنا يكبر، ونحن على عهد الوفاء ثابتون وعازمون"، مجدِّداً الدعوة إلى بناء دولة قوية تحمي شعبها وتستعيد السيادة.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الحاج حسن: لا أمان للعدوّ الإسرائيلي ولا للراعي الأميركي
lebanon 24
31/10/2025 12:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: العدو يستبيح سيادة لبنان والدولة ما زالت غير جدية لردع العدوان
lebanon 24
31/10/2025 12:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: خريطة إسرائيل الكبرى ترسم برعاية أميركية
lebanon 24
31/10/2025 12:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: واهم من يعتقد أنه يلوي زراع المقاومة بالاغتيالات
lebanon 24
31/10/2025 12:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-10-31
06:00 | 2025-10-31
05:53 | 2025-10-31
05:50 | 2025-10-31
05:49 | 2025-10-31
05:40 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24