لبنان
استقرار جوي وطقس دافئ حتى مطلع الأسبوع
Lebanon 24
31-10-2025
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يؤثر على
لبنان
اليوم وفي الأيام المقبلة استقرار جوي تام، ترافقه كتل هوائية دافئة مصدرها شبه
الجزيرة العربية
، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتتخطّى معدلاتها الموسمية، ويُتوقّع أن يستمر هذا المنحى حتى يوم الاثنين المقبل.
ولا تُظهر الخرائط الجوية أي منخفضات ممطرة في الأفق القريب، ما يعني استمرار الطقس الجاف والمستقر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تفاصيل طقس اليوم الجمعة:
- الطقس: مشمس إجمالاً مع سماء صافية وانقشاع جيّد.
- درجات الحرارة:
- على الساحل: بين 20 و29 درجة مئوية.
- في
البقاع
: بين 10 و28 درجة.
- على ارتفاع 1000 متر: بين 14 و24 درجة.
- الرطوبة السطحية: تتراوح ساحلًا بين 30 و70 في المئة.
- الرياح: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.
- حال البحر: منخفض الموج (حوالي 40 سم).
- حرارة سطح المياه: تبلغ 25 درجة مئوية.
- الانقشاع: جيّد إلى ممتاز.
- الضغط الجوي: 1026 hpa.
طقس السبت:
يستمر الطقس مستقرًا ومشمسًا مع بعض السحب المرتفعة في الأجواء.
• الحرارة تتراوح على الشكل التالي:
• ساحلًا: بين 20 و30 درجة.
• بقاعًا: بين 10 و28 درجة.
• على ارتفاع 1000 متر: بين 14 و24 درجة.
• الرياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و40 كلم/س.
طقس الأحد:
يبقى الطقس على حاله: مشمس إلى قليل الغيوم مع استمرار الكتل الدافئة.
• الحرارة مشابهة ليوم السبت:
• ساحلًا بين 20 و30 درجة،
• بقاعًا بين 10 و28 درجة،
• وعلى الـ1000 متر بين 14 و24 درجة.
• الرياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و40 كلم/س.
توقعات بداية الأسبوع المقبل:
تستمر الكتل الدافئة بالتأثير حتى الاثنين، مع أجواء مستقرة ودافئة نسبيًا نهارًا، فيما تبقى الليالي معتدلة.
ولا يُسجّل حتى الآن أي مؤشّر على تغيّر في المنظومة الجوية أو وصول كتل باردة أو منخفضات ماطرة خلال الأيام الخمسة المقبلة.
