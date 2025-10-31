Advertisement

لبنان

الحجار من "حوار المنامة": شراكة في الأمن والاستقرار الإقليمي

Lebanon 24
31-10-2025 | 05:29
أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّ مشاركة لبنان في "حوار المنامة" تشكّل محطة أساسية لإبراز حضوره الفاعل على الساحة الإقليمية، وفرصة لتأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، وخصوصًا مملكة البحرين.
وأشار إلى أنّ العلاقات اللبنانية – البحرينية تشهد دفعًا جديدًا بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى المنامة وتعيين سفير جديد للبحرين في بيروت، لافتًا إلى أنّ زيارته الحالية إلى البحرين تأتي تلبية لدعوة وزير الداخلية البحريني لبحث الملفات المشتركة وتطوير التعاون الثنائي.

وشدّد الحجار على أنّ لبنان يعوّل على مشاركته في المنتدى الأمني الدولي لتأكيد دوره كشريك في الأمن والاستقرار الإقليمي، وبحث سبل التعاون الأمني والاقتصادي، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام الحكومة بمسار الإصلاحات وبسط سلطة الدولة وتفعيل مؤسساتها.

وأكد أنّ لبنان يحرص على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية، خصوصًا العربية منها، انطلاقًا من تمسكه بهويته العربية وانتمائه لمحيطه، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

كما جدّد موقف لبنان الداعم للقضية الفلسطينية والمتمسك بمبدأ حلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية، مؤكدًا أنّ لبنان لم ولن يكون مصدر تهديد لأي دولة شقيقة، بل شريك في الأمن والاستقرار.

وختم الحجار بالتشديد على أنّ مشاركة لبنان في «حوار المنامة» تمثل فرصة لتعزيز الحضور اللبناني وتأكيد انفتاحه واستعداده للتعاون العربي والدولي، بما يخدم الأمن والاستقرار المشترك في المنطقة.
