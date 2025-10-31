الحجار من "حوار المنامة": شراكة في الأمن والاستقرار الإقليمي

Advertisement

أكد والبلديات أحمد أنّ مشاركة في "حوار المنامة" تشكّل محطة أساسية لإبراز حضوره الفاعل على الساحة الإقليمية، وفرصة لتأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، وخصوصًا مملكة البحرين.وأشار إلى أنّ العلاقات – البحرينية تشهد دفعًا جديدًا بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى المنامة وتعيين سفير جديد للبحرين في ، لافتًا إلى أنّ زيارته الحالية إلى البحرين تأتي تلبية لدعوة وزير الداخلية البحريني لبحث الملفات المشتركة وتطوير التعاون .وشدّد الحجار على أنّ لبنان يعوّل على مشاركته في المنتدى الأمني الدولي لتأكيد دوره كشريك في الأمن والاستقرار الإقليمي، وبحث سبل التعاون الأمني والاقتصادي، مؤكدًا في الوقت نفسه الحكومة بمسار الإصلاحات وبسط سلطة الدولة وتفعيل مؤسساتها.وأكد أنّ لبنان يحرص على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية، خصوصًا العربية منها، انطلاقًا من تمسكه بهويته العربية وانتمائه لمحيطه، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.كما جدّد موقف لبنان الداعم للقضية والمتمسك بمبدأ حلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية، مؤكدًا أنّ لبنان لم ولن يكون مصدر تهديد لأي دولة شقيقة، بل شريك في الأمن والاستقرار.وختم الحجار بالتشديد على أنّ مشاركة لبنان في «حوار المنامة» تمثل فرصة لتعزيز الحضور اللبناني وتأكيد انفتاحه واستعداده للتعاون العربي والدولي، بما يخدم الأمن والاستقرار المشترك في المنطقة.