في حنوش.. الجيش يختتم مناورة "الاتحاد الحازم 2026"

أعلنت في بيان أن مناورة ختامية للتمرين المشترك "Resolute Union 2026" أُقيمت في منطقة حنوش – حامات بتاريخ 30 تشرين الأول 2025، بحضور بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في كيث هانيغان، وعدد من الملحقين العسكريين وممثلي والمنظمات الدولية.وأشار البيان إلى أن المناورة جاءت بعد مرحلة تحضيرية امتدت من 20 إلى 29 تشرين الأول، شملت تدريبات فرعية واجتماعات تنسيقية بين القوى المشاركة.ونفذت التمرين القوات البحرية بالتعاون مع القوة البحرية المشتركة التابعة لليونيفيل، وبمشاركة وحدات من ، والطبابة العسكرية، والشرطة العسكرية، وفوجَي الهندسة ومغاوير البحر، وعناصر من الجيش الأميركي وقوى الأمن الداخلي.وتخلل المناورة اعتراض سفينة سيطر عليها إرهابيون، وإخلاء جرحى جوًا بالتعاون مع اللبناني، وعمليات رصد خلية إرهابية والاشتباك معها والقضاء عليها، إلى جانب تنفيذ رمايات بحرية وعمليات بحث وإنقاذ.وتهدف هذه المناورة، وفق البيان، إلى تعزيز قدرات ، خصوصًا البحرية منها، في حماية المياه الإقليمية، وتطوير التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجيوش الصديقة.