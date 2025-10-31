Advertisement

لبنان

في حنوش.. الجيش يختتم مناورة "الاتحاد الحازم 2026"

Lebanon 24
31-10-2025 | 05:49
أعلنت قيادة الجيش في بيان أن مناورة ختامية للتمرين المشترك "Resolute Union 2026" أُقيمت في منطقة حنوش – حامات بتاريخ 30 تشرين الأول 2025، بحضور قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان كيث هانيغان، وعدد من الملحقين العسكريين وممثلي الأجهزة الأمنية والمنظمات الدولية.
وأشار البيان إلى أن المناورة جاءت بعد مرحلة تحضيرية امتدت من 20 إلى 29 تشرين الأول، شملت تدريبات فرعية واجتماعات تنسيقية بين القوى المشاركة.

ونفذت التمرين القوات البحرية اللبنانية بالتعاون مع القوة البحرية المشتركة التابعة لليونيفيل، وبمشاركة وحدات من القوات الجوية، والطبابة العسكرية، والشرطة العسكرية، وفوجَي الهندسة ومغاوير البحر، وعناصر من الجيش الأميركي وقوى الأمن الداخلي.

وتخلل المناورة اعتراض سفينة سيطر عليها إرهابيون، وإخلاء جرحى جوًا بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وعمليات رصد خلية إرهابية والاشتباك معها والقضاء عليها، إلى جانب تنفيذ رمايات بحرية وعمليات بحث وإنقاذ.

وتهدف هذه المناورة، وفق البيان، إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني، خصوصًا البحرية منها، في حماية المياه الإقليمية، وتطوير التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجيوش الصديقة.
قوى الأمن الداخلي

الأجهزة الأمنية

الجيش اللبناني

القوات الجوية

الصليب الأحمر

قيادة الجيش

قائد الجيش

اللبنانية

