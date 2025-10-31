51 مؤسسة نسائية لبنانية تنال منحًا لدعم أعمالها بدعم أممي وكندي

Advertisement

في إطار معرض الصناعة 2025، جرى في واجهة البحرية توزيع منح مالية على 51 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تقودها نساء لبنانيات، ضمن مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة" الذي ينفذه برنامج الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع للتنمية الصناعية (UNIDO) وبدعم من حكومة .وحضر الاحتفال وزير الصناعة جو ، السفير الكندي غريغوري غاليغان، ممثل "اليونيدو" كالينزي، والممثلة المقيمة للـUNDP بليرتا أليكو، إلى جانب رائدات أعمال وفاعليات.وأكد الخوري أن "قوة في شعبه المنتج والمثابر"، فيما شدّد غاليغان على أن كندا "تفخر بدعم النساء اللواتي يحوّلن أفكارهن إلى إنجازات"، واعتبر كالينزي أن الحفل “تقدير للصمود والإبداع"، بينما أكدت أليكو أن تمكين النساء “يمهّد لمستقبل أكثر إنصافًا واستدامة للبنان".ويهدف المشروع إلى تمكين أكثر من ألف مؤسسة نسائية من التوسع وخلق فرص عمل جديدة. وقد ارتفع مجموع الدعم المالي إلى 1.1 مليون دولار أميركي، يضاف إليه دعم فني لتعزيز الإنتاج والوصول إلى الأسواق.واختُتم الحفل بافتتاح "ركن التمكين الاقتصادي للمرأة" في المعرض، حيث عرضت المؤسسات منتجاتها من الصناعات الغذائية والتجميلية والإبداعية، تأكيدًا على دور المرأة اللبنانية في تحريك الاقتصاد الوطني.