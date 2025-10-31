28
لبنان
51 مؤسسة نسائية لبنانية تنال منحًا لدعم أعمالها بدعم أممي وكندي
Lebanon 24
31-10-2025
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في إطار معرض الصناعة
اللبنانية
2025، جرى في واجهة
بيروت
البحرية توزيع منح مالية على 51 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تقودها نساء لبنانيات، ضمن مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة" الذي ينفذه برنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع
منظمة الأمم المتحدة
للتنمية الصناعية (UNIDO) وبدعم من حكومة
كندا
.
وحضر الاحتفال وزير الصناعة جو
عيسى
الخوري
، السفير الكندي غريغوري غاليغان، ممثل "اليونيدو"
إيمانويل
كالينزي، والممثلة المقيمة للـUNDP بليرتا أليكو، إلى جانب رائدات أعمال وفاعليات.
وأكد الخوري أن "قوة
لبنان
في شعبه المنتج والمثابر"، فيما شدّد غاليغان على أن كندا "تفخر بدعم النساء اللواتي يحوّلن أفكارهن إلى إنجازات"، واعتبر كالينزي أن الحفل “تقدير للصمود والإبداع"، بينما أكدت أليكو أن تمكين النساء “يمهّد لمستقبل أكثر إنصافًا واستدامة للبنان".
ويهدف المشروع إلى تمكين أكثر من ألف مؤسسة نسائية من التوسع وخلق فرص عمل جديدة. وقد ارتفع مجموع الدعم المالي إلى 1.1 مليون دولار أميركي، يضاف إليه دعم فني لتعزيز الإنتاج والوصول إلى الأسواق.
واختُتم الحفل بافتتاح "ركن التمكين الاقتصادي للمرأة" في المعرض، حيث عرضت المؤسسات منتجاتها من الصناعات الغذائية والتجميلية والإبداعية، تأكيدًا على دور المرأة اللبنانية في تحريك الاقتصاد الوطني.
(الوكالة الوطنية)
لبنان
متفرقات
أفراح ومناسبات
منظمة الأمم المتحدة
الوكالة الوطنية
الأمم المتحدة
اللبنانية
إيمانويل
الخوري
بيروت
تابع
