لبنان

لسكان صيدا.. هذا الخبر يهمّكم

Lebanon 24
31-10-2025 | 06:16
أصدرت  لجنة "تنظيم قطاع المولدات" في بلدية صيدا ،بيانا جددت فيه " التزام أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلو وات الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر ايلول وهي  300053ل.ل عن كل كيلو وات ساعة، على ألا تقل ساعات التغذية عن 12 ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذيه عن 17ساعة يصبح السعر الكيلو وات 36000 ل.ل. عن كل كيلو وات ساعة تغذية المبنيه على اساس سعر وسطي للدولار 89700 ل.ل.
وفصل البيان الأسعار على الشكل الآتي:

- للمشتركين بالعدادات يسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس000, 385 ل.ل لقدرة 5 أمبير و000, 685 ل.ل لقدرة 10 أمبير و يضاف 300,000ل.ل لكل 5أمبير إضافي.

- بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 985,000ليرة وليس 000 ,2785 ليرة 

- إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم و عنوان صاحب المولد و رقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة و المجموع النهائي من دون اي اضافات اخرى مثل التباعد.

- إلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية و تعميمه على المشتركين.

- إلزامية تركيب و اعتماد العدادات لكافة المشتركين.

- في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي و الخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة 3 أشهر قبل ذلك. (يقدم العلم و الخبر خطيا في قلم بلدية صيدا او البلدية المعنية).

- وبناء لاتفاق لجنة تنظيم قطاع المولدات مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى الاخيرة  شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما سيتم تبليغها  مضمون هذا البيان .
