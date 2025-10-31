28
في بلديّة بيروت... هذا ما يفعله جهاز أمن الدولة في هذه الأثناء
31-10-2025
06:18
أفادت معلومات صحفية أن جهاز امن الدولة يجري تحقيقا قضائيا بإشراف
النيابة العامة
المالية مع موظفين في
بلدية بيروت
بجرم اختلاس أموال عامة ويستمع لعدد من الموظفين.
وأضافت معلومات أن مراقبين من
ديوان المحاسبة
يدققون بسجلات في بلدية
بيروت
بحضور الموظف خ. ب. ع الذي أوقفه
أمن الدولة
يوم أمس بإشارة من
النيابة
العامة المالية.
