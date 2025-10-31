Advertisement

لبنان

شهران "حاسمان" في لبنان

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
31-10-2025 | 06:26
يتوقفُ مصدر سياسي عند أجواء الانتخابات النيابية المُرتقبة عام 2026 في ظلّ الأوضاع الأمنية غير المستقرة وتحديداً بعد التطورات الميدانية في جنوب لبنان وموقف رئيس الجمهورية جوزاف عون بشأن الإيعاز للجيش التصدي لأيّ توغل إسرائيليّ.
المصدر قال في معرض تعليقه: "صحيحٌ أن هناك مساعٍ لترتيب تحالفات سياسية وانتخابية، وصحيحٌ أنَّ الملف الانتخابي وُضِع على نارٍ حامية، لكن الأنظار برمّتها تتجهُ إلى الوضع الأمني".

وأضاف: "من الآن ولغاية نهاية العام، ستتضحُ الصورة تماماً خلال الشهرين المُقبلين، فإما أن نذهب باتجاه الانتخابات وإما أن نكون قد دخلنا في دوامة الحرب التي يخشاها الجميع".
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

جنوب لبنان

جوزاف عون

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

حامية

جوزاف

تابع
