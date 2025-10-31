28
لبنان
"اشتباك عند الحدود".. هذه دلالات قرار عون
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-10-2025
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدّثت مصادر معنية بالشأن العسكري عن موقف رئيس الجمهورية
جوزاف عون
الذي طلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي داخل
لبنان
.
المصادر قالت إنّ كلام عون يشيرُ إلى أن الجيش سيقف بوجه أيّ عملية برية إسرائيلية ضمن الإمكانات المتاحة، وقد يقعُ اشتباك ما مثلما حصل عام 2010 في بلدة عديسة الجنوبية يوم تصدى الجيش لمحاولة إسرائيلية هدفت إلى إزالة شجرة في المنطقة، ما أسفر عن سقوط عدد من
الشهداء
.
وأشارت المصادر إلى أن قرار عون يندرج في إطار الدفاع عن لبنان ويأتي أصلاً في صلب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار يوم 27 تشرين الثاني 2024 والذي يعطي لبنان الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع القانون الدولي، وأضاف: "إذاً، وبما أن الجيش هو الذي سيتصدى لأي توغل، عندها فإن له مشروعية كبيرة وطنية ودولية، وبالتالي ما من أحد يمكنه اعتبار ما سيقوم به الجيش على أنه اعتداء، لأن لبنان لم يهاجم
إسرائيل
في أراضيها، بل دافع عن نفسه ضمن أراضيه".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الجمهوري
عون الذي
إسرائيل
الشهداء
جمهورية
جوزاف
تابع
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
