لبنان

مرقص: انعقاد الملتقى في بيروت تأكيد على مكانة لبنان كمساحة عربية جامعة

Lebanon 24
31-10-2025 | 06:42
صرح وزير الإعلام بول مرقص بما يلي: "أتقدّم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على رعايته الكريمة لفعاليات الملتقى الإعلامي العربي الذي عقد دورته ال٢١ في بيروت استثنائيا، وهي رعاية شكّلت مظلّة وطنية لعودة بيروت إلى خريطة الملتقيات الإعلامية العربية، ومنحت هذا الحدث زخماً ومعنى يتجاوز حدود المناسبة ليطال مكانة لبنان ودوره في المشهد الإعلامي العربي".
واضاف: "أتوجه بخالص الشكر إلى الأمانة العامة للملتقى الإعلامي العربي برئاسة الأستاذ ماضي الخميس، على الجهود التنظيمية.
وإنّي، إذ بادرت إلى السعي لاستضافة هذا الحدث في بيروت، أقدّر للأستاذ ماضي الخميس تجاوبه ومحبتَه الصادقة للبنان، التي تجلّت باتخاذ الملتقى قراراً استثنائياً بعقد دورته في بيروت للمرة الأولى خارج الكويت الشقيقة، تأكيداً على ثقته بلبنان وبإعلامه ومؤسساته.

كما أخصّ بالشكر وسائل الإعلام اللبنانية والعربية التي واكبت وغطّت هذا الحدث، ونقلت صورة مشرّفة عن لبنان وأسهمت في إيصال أهداف الملتقى ورسائله وقيمه. وأوجه تحية خاصة الى "الوكالة الوطنية للإعلام" و"تلفزيون لبنان" لجهوده مندوبيهما ، ومحرريهما، ومصوريهما في نقل الحدث لحظة بلحظة.

كما أتوجه بوافر الامتنان إلى الشركات اللبنانية الراعية والمساهمة، والأفراد الداعمين والمتبرعين، والذين لولا التزامهم توفير التسهيلات اللوجستية لمنظمي الملتقى، لما أبصر النور في بيروت.

وأُحيّي فريق العمل على تعاونه ومساهمته في تهيئة كل ما يلزم من دعم لوجستي لإنجاح هذه الاستضافة ودعم الملتقى في مساعيه لاقامة دورته في بيروت.

إن انعقاد الملتقى في بيروت، إنما يؤكد أن لبنان سيبقى مساحة عربية جامعة، وبيئة خصبة لحوار إعلامي مسؤول، يعبّر عن تطلعات مجتمعاتنا نحو إعلامٍ حرّ، مهني وفاعل". (الوكالة الوطنية)
