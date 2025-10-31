Advertisement

لبنان

وزيرة التربية: الثانويات الرسمية لها تاريخ مميز ونسعى لإعادتها إلى التألق

Lebanon 24
31-10-2025 | 07:00
استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وفد ثانوية جميل الرواس الرسمية في بيروت برئاسة المدير خالد بغدادي ، ضم الأستاذ أحمد المصري مع عدد من التلامذة الذين شاركوا في مسابقات للروبوتات في الصين وكرواتيا ، في حضور مدير التعليم الثانوي الأستاذ خالد فايد . ونال المصري ميداليات ذهبية عن اختراعاته في الصين وكرواتيا.
الوزيرة كرامي رحبت بوفد الثانوية وعبرت عن فخرها بنجاحات الثانوية والميداليات التي جمعها أساتذتها وطلابها ، وبالمشاركة في هذه التظاهرات العلمية الدولية التي تشجع على الإبداع والإبتكار ، واكدت ان "الثانويات الرسمية لها تاريخ مميز نعمل لنعيده إلى تألقه" . واعتبرت ان "الإدارة والطاقم التعليمي في الثانوية يشكلون نموذجا يحتذى" ، كما هنأت المخترع المصري بتسجيل اختراعات عدة وبتفوقه المستمر .

ثم قدمت الوزيرة كرامي للأستاذ أحمد المصري درعا تكريمية فيما قدم هو إليها الميدالية الذهبية التي حصل عليها وقررت وضعها في مكتب الوزيرة لتكون محط تقدير مستمر .

ثم استقبلت الوزيرة كرامي وفد ثانوية الحدادين الرسمية في طرابلس برئاسة المديرة هبة عبس ، ضم عددا من افراد الهيئة التعليمية، في حضور رئيسة المصلحة الثقافية والفنون الجميلة في الوزارة صونيا الخوري ، مدير التعليم الثانوي خالد فايد ، وهنأتهم بالفوز بجائزة تحدي القراءة العربي كمؤسسة متميزة ، واطلعت منهم على الخطة التي اعتمدوها لتحفيز التلامذة على القراءة وبلوغ رقم الخمسين كتابا ، كما أشاروا إلى المكتسبات التي حققها المشاركون في القراءة والجائزة ، لجهة تعزيز قدراتهم على التعبير والتطور في لغة الحوار ولغة الجسد وتقوية الحضور .

وأكدت" أهمية الجائزة في تحفيز القراءة والتعبير والتواصل باللغة العربية واستخدامها في الحياة اليومية ، ووجهت التحية إلى رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، على مبادرته الكريمة الهادفة إلى إبقاء اللغة العربية في مقدمة اهتمامات الجيل الطالع في المنطقة العربية وتعزيز الشغف بالقراءة والثقافة " .

ودعت الثانوية إلى "نقل تجربة النجاح إلى الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة لكي يقوموا بالجهود اللازمة ويحققوا قصص نجاح في تعلم اللغة العربية وزيادة شغف الطلاب في استخدامها للقراءة والتخاطب ، ما ينعكس إيجابا على بناء شخصية المتعلمين وزيادة فرص التألق للطلاب في لبنان والخارج ".
