وزيرة التربية: الثانويات الرسمية لها تاريخ مميز ونسعى لإعادتها إلى التألق

استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وفد ثانوية جميل الرواس الرسمية في برئاسة المدير خالد بغدادي ، ضم الأستاذ أحمد المصري مع عدد من التلامذة الذين شاركوا في مسابقات للروبوتات في وكرواتيا ، في حضور مدير التعليم الثانوي الأستاذ خالد فايد . ونال المصري ميداليات ذهبية عن اختراعاته في الصين وكرواتيا.كرامي رحبت بوفد الثانوية وعبرت عن فخرها بنجاحات الثانوية والميداليات التي جمعها أساتذتها وطلابها ، وبالمشاركة في هذه التظاهرات العلمية الدولية التي تشجع على الإبداع والإبتكار ، واكدت ان "الثانويات الرسمية لها تاريخ مميز نعمل لنعيده إلى تألقه" . واعتبرت ان "الإدارة والطاقم التعليمي في الثانوية يشكلون نموذجا يحتذى" ، كما هنأت المخترع المصري بتسجيل اختراعات عدة وبتفوقه المستمر .ثم قدمت الوزيرة كرامي للأستاذ أحمد المصري درعا تكريمية فيما قدم هو إليها الميدالية الذهبية التي حصل عليها وقررت وضعها في مكتب الوزيرة لتكون محط تقدير مستمر .ثم استقبلت الوزيرة كرامي وفد ثانوية الحدادين الرسمية في برئاسة المديرة هبة عبس ، ضم عددا من افراد الهيئة التعليمية، في حضور رئيسة المصلحة الثقافية والفنون الجميلة في الوزارة صونيا الخوري ، مدير التعليم الثانوي خالد فايد ، وهنأتهم بالفوز بجائزة تحدي القراءة العربي كمؤسسة متميزة ، واطلعت منهم على الخطة التي اعتمدوها لتحفيز التلامذة على القراءة وبلوغ رقم الخمسين كتابا ، كما أشاروا إلى المكتسبات التي حققها المشاركون في القراءة والجائزة ، لجهة تعزيز قدراتهم على التعبير والتطور في لغة الحوار ولغة الجسد وتقوية الحضور .وأكدت" أهمية الجائزة في تحفيز القراءة والتعبير والتواصل باللغة العربية واستخدامها في الحياة اليومية ، ووجهت التحية إلى في دولة العربية الشيخ راشد آل مكتوم ، على مبادرته الكريمة الهادفة إلى إبقاء اللغة العربية في مقدمة اهتمامات الجيل الطالع في المنطقة العربية وتعزيز الشغف بالقراءة والثقافة " .ودعت الثانوية إلى "نقل تجربة النجاح إلى الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة لكي يقوموا بالجهود اللازمة ويحققوا قصص نجاح في تعلم اللغة العربية وزيادة شغف الطلاب في استخدامها للقراءة والتخاطب ، ما ينعكس إيجابا على بناء شخصية المتعلمين وزيادة فرص التألق للطلاب في والخارج ".