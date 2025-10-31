Advertisement

لبنان

اختتام الملتقى الإعلامي العربي في بيروت بحفل تكريمي برعاية وزارة الإعلام

Lebanon 24
31-10-2025
اختتم "الملتقى الاعلامي العربي" اعماله في دورته الحادية والعشرين برعاية وزارة الاعلام، بحفل عشاء تكريمي أقيم على شرف الوفود العربية في مطعم "لا مارتينغال"، حضره وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص، ووزيرة الاعلام السابقة  الدكتورة منال عبد الصمد نجد
ورحبت مسؤولة الاعلام في كازينو لبنان رنا وهبه بالحضور"في هذا الصرح الذي يشكل ليس مقصدا سياحياً فقط بل مساحة حوار ولقاء بين الثقافات تعكس وجه لبنان الحقيقي ، لبنان الانفتاح والفن والحياة "، مشددة على ان"وجودكم بيننا يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع لبنان بأشقائه العرب، الذين نتنفسهم محبة واعتزاز ".

تخلل الحفل قطع قالب حلوى للمناسبة .
 
