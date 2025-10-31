28
لبنان
اختتام الملتقى الإعلامي العربي في بيروت بحفل تكريمي برعاية وزارة الإعلام
Lebanon 24
31-10-2025
|
07:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختتم "الملتقى الاعلامي العربي" اعماله في دورته الحادية والعشرين برعاية وزارة الاعلام، بحفل عشاء تكريمي أقيم على شرف الوفود العربية في مطعم "لا مارتينغال"، حضره وزير الاعلام المحامي د.
بول مرقص
، ووزيرة الاعلام السابقة الدكتورة
منال عبد الصمد نجد
.
ورحبت مسؤولة الاعلام في
كازينو لبنان
رنا وهبه بالحضور"في هذا الصرح الذي يشكل ليس مقصدا سياحياً فقط بل مساحة حوار ولقاء بين الثقافات تعكس وجه
لبنان
الحقيقي ، لبنان الانفتاح والفن والحياة "، مشددة على ان"وجودكم بيننا يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع لبنان بأشقائه العرب، الذين نتنفسهم محبة واعتزاز ".
تخلل الحفل قطع قالب حلوى للمناسبة .
في السوق العريض في طرابلس... إصابة شخصين في إطلاق نار
Lebanon 24
في السوق العريض في طرابلس... إصابة شخصين في إطلاق نار
08:37 | 2025-10-31
31/10/2025 08:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤسسة المارونية: لبنان ليس مجرد وطن بل رسالة إيمان ووحدة للعالم
Lebanon 24
المؤسسة المارونية: لبنان ليس مجرد وطن بل رسالة إيمان ووحدة للعالم
08:25 | 2025-10-31
31/10/2025 08:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
البير سليمان رئيسًا للاتحاد الماروني بالتزكية: يدنا ممدودة للجميع
Lebanon 24
البير سليمان رئيسًا للاتحاد الماروني بالتزكية: يدنا ممدودة للجميع
08:24 | 2025-10-31
31/10/2025 08:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرك قضائي بعد تقرير عن تزوير شهادات جامعية في لبنان
Lebanon 24
تحرك قضائي بعد تقرير عن تزوير شهادات جامعية في لبنان
08:19 | 2025-10-31
31/10/2025 08:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في بلدة الشعيتية - صور
Lebanon 24
بالفيديو... إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في بلدة الشعيتية - صور
08:18 | 2025-10-31
31/10/2025 08:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
