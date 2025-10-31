اختتام الملتقى الإعلامي العربي في بيروت بحفل تكريمي برعاية وزارة الإعلام

Advertisement

اختتم "الملتقى الاعلامي العربي" اعماله في دورته الحادية والعشرين برعاية وزارة الاعلام، بحفل عشاء تكريمي أقيم على شرف الوفود العربية في مطعم "لا مارتينغال"، حضره وزير الاعلام المحامي د. ، ووزيرة الاعلام السابقة الدكتورة .ورحبت مسؤولة الاعلام في رنا وهبه بالحضور"في هذا الصرح الذي يشكل ليس مقصدا سياحياً فقط بل مساحة حوار ولقاء بين الثقافات تعكس وجه الحقيقي ، لبنان الانفتاح والفن والحياة "، مشددة على ان"وجودكم بيننا يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع لبنان بأشقائه العرب، الذين نتنفسهم محبة واعتزاز ".تخلل الحفل قطع قالب حلوى للمناسبة .