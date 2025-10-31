Advertisement

لبنان

تزوير الشهادات الجامعية.. كرامي توجه كتاباً للقضاء لملاحقة المتورطين

Lebanon 24
31-10-2025 | 07:31
A-
A+

Doc-P-1436408-638975145431338710.jpg
Doc-P-1436408-638975145431338710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجهت وزيرة التربية والتعليم العالي  ريما كرامي كتابا رسميا إلى رئيس دائرة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي ، طلبت فيه تدخل القضاء بعد التقرير الذي بثه تلفزيون الجديد، وورد فيه ان هناك شركة في لبنان تقوم ببيع شهادات ماجستير ودكتوراه من دون الدخول الى الجامعات، ما مفاده انها مزورة ، ولدى الاتصال هاتفياً  على الهواء بهذه الشركة اكدت المتحدثة على الهاتف انها تؤمن تلك الشهادات بمقابل مردود مالي، كما افادت بان هناك شخصا في مكتب وزيرة التربية والتعليم العالي يسهل تصديق ومعادلة تلك الشهادات المؤمنة من الشركة .
Advertisement

ولفتت الوزيرة إلى أن" الافعال المذكورة في التقرير تشكل جرم تزوير شهادات والنيل من سمعة التعليم ، وكذلك التصريح بوجود شريك في الافعال الجرمية من مكتب الوزيرة يستدعي تدخل القضاء لاجراء التحقيقات اللازمة لملاحقة الفاعلين كائناً من كانوا" .

وارفقت بالكتاب قرصا مدمجا يضم التقرير كاملاً ، وطلبت من هيئة القضايا التفضل اتخاذ ما يلزم من اجراءات لوضع هذه القضية امام القضاء وفاقاً للأصول القانونية .

كذلك وجهت الوزيرة كرامي كتابا ثانيا إلى القاضي قزي يتعلق بالواقع الذي  آلت إليه التحقيقات في ملف التزوير المتعلق بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وإدعاء النيابة العامة على المدعى عليهم وإحالتهم على قاضي التحقيق صاحب الإختصاص.

واعتبرت الوزيرة أنه نظراً لما ألحق هذا الملف من ضرر بالجامعة اللبنانية في شكل خاص والتعليم الجامعي في لبنان في شكل عام، وإنطلاقاً من دور وزيرة التربية والتعليم العالي كسلطة وصاية على الأخيرة.

"فإننا نتوجه إليكم بهذا الكتاب لإتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بإسم وزارة التربية والتعليم العالي في الملف المذكور وذلك بحق المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً أو مسهلاً.

أما بالنسبة لما أُثير في الإعلام حول كلية الآداب الفرع الثالث، فإننا نطلب منكم مواكبة أي تحقيقات قد تجريها أي من الأجهزة الأمنية وإفادتنا في حال ثبت وجود جرم مرتكب ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني خصوصا لجهة الادعاء أو التقدم بإخبار وفاقاً للأصول".
مواضيع ذات صلة
تحرك قضائي بعد تقرير عن تزوير شهادات جامعية في لبنان
lebanon 24
31/10/2025 20:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: تزوير الشهادات إساءة لسمعة الجامعة اللبنانية ومكانتها
lebanon 24
31/10/2025 20:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام عن الشهادات المزورة: فلينل كل متورط أقصى جزاء
lebanon 24
31/10/2025 20:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر يوجّه كتابًا لوزارة العدل حول ضرورة التقيّد بقانون المحاسبة العمومية
lebanon 24
31/10/2025 20:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم

الجامعة اللبنانية في

الجامعة اللبنانية

الأجهزة الأمنية

جامعة اللبنانية

النيابة العامة

قاضي التحقيق

وزارة العدل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:31 | 2025-10-31
14:29 | 2025-10-31
14:09 | 2025-10-31
14:03 | 2025-10-31
14:03 | 2025-10-31
14:00 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24