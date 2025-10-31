سلام استقبل وزير خارجية ألمانيا: الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات



Advertisement

وأكّد الوزير فاديفول استعداد ألمانيا للوقوف إلى جانب ودعم الجيش اللبناني خلال المؤتمر الدولي المرتقب، مشددًا على أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما له من دورٍ أساسي في تعزيز الثقة الدولية بلبنان ودعم مسار التعافي الاقتصادي.



من جهته، أكّد الرئيس سلام أنّ الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات، خصوصًا في الملفين المالي والإداري، وهي ماضية في هذا المسار، وتعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية في أقرب وقت.



كما أشار الرئيس سلام إلى أن المرحلة الجديدة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تشكل فرصة حقيقية، لكن أي استقرار لن يكون ممكنًا ما لم تبدأ عملية سلام حقيقي وعادل تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. وأكد الرئيس سلام تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرت في ، والقائمة على حل الدولتين. استقبل رئيس الدكتور نواف سلام في السراي الكبير الألماني يوهان فاديفول والوفد المرافق. تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات “اليونيفيل”.وأكّد الوزير فاديفول استعداد ألمانيا للوقوف إلى جانب ودعم الجيش اللبناني خلال المؤتمر الدولي المرتقب، مشددًا على أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما له من دورٍ أساسي في تعزيز الثقة الدولية بلبنان ودعم مسار التعافي الاقتصادي.من جهته، أكّد الرئيس سلام أنّ الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات، خصوصًا في الملفين المالي والإداري، وهي ماضية في هذا المسار، وتعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية في أقرب وقت.كما أشار الرئيس سلام إلى أن المرحلة الجديدة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تشكل فرصة حقيقية، لكن أي استقرار لن يكون ممكنًا ما لم تبدأ عملية سلام حقيقي وعادل تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. وأكد الرئيس سلام تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرت في ، والقائمة على حل الدولتين.

السفير التركي

واستقبل سلام السفير التركي في لبنان مراد لوتيم الذي أعلن بعد اللقاء:" تشرفت بلقاء دولة الرئيس سلام في زيارة بروتوكولية ، وكان اللقاء جيد جدا، تحدثنا خلاله عن المواضيع التي تهم لبنان وتركيا، وعرضنا للاعتداءات ولاحتلالها لبعض النقاط في لبنان. وبحثنا أيضا في الديناميات الإقليمية."

وأشار السفير التركي إلى أن لبنان وتركيا قريبان من بعضهما البعض والشعب فيهما تواق للسلام والاستقرار في المنطقة. وقال:"أكدت في اللقاء بأن تركيا ستواصل دعمها لبنان في كل المجالات".

الوقيان

واستقبل سلام وفد المعهد العربي للتخطيط برئاسة الدكتور عادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد، وكريم عادل درويش، رئيس الجهاز الإداري في المعهد، والسيدة لمياء المبيض بساط، ممثلة الجمهورية اللبنانية في مجلس أمناء المعهد ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى لبنان.



في مستهل اللقاء، نقل الوقيان إلى يلام تحياته معربًا عن عميق شكره وامتنانه لما لقيه الوفد من حفاوة استقبال وكرم ضيافة من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية اللبنانية منذ وصوله إلى بيروت. وأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن مساعي المعهد لتعزيز التعاون مع الدول العربية في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء القدرات الوطنية.



كما أعرب مدير المعهد عن إعجابه الكبير بما لمسه من اهتمام الحكومة اللبنانية بدعم مسيرة التنمية في لبنان رغم التحديات، مشيرًا إلى أن “ما شهده من نشاط وحيوية في مختلف المرافق الحكومية والاقتصادية يعكس إرادة قوية لدى الدولة اللبنانية للنهوض مجددًا وإعادة بناء الثقة وتحريك عجلة النمو الاقتصادي”.



وأشاد الوقيان بـ”النبض الإيجابي الذي يتميز به الشعب اللبناني، وإصراره على العمل والإبداع ومواصلة الحياة”، معتبرًا أن هذا التفاؤل والإصرار يشكلان عنصر قوة أساسي في دعم المسار التنموي للبنان.



وخلال اللقاء، قدّم الوقيان إلى سلام تقريرًا شاملًا حول أبرز أنشطة وبرامج المعهد العربي للتخطيط، متناولًا مجالات عمله في دعم التخطيط الاستراتيجي، وتحليل السياسات العامة، وتنمية القدرات البشرية، وتنفيذ المشاريع البحثية، إضافة إلى البرامج التدريبية والاستشارية والدعم المؤسسي التي يقدمها للدول الأعضاء. كما عرض جملة من المقترحات لتفعيل التعاون المستقبلي بين لبنان والمعهد، تشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر اللبنانية، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المحلية والإدارة العامة والاقتصاد الكلي.



من جانبه، رحب سلام بالوفد الزائر، معبرًا عن تقديره العميق للدور الذي يضطلع به المعهد العربي للتخطيط كإحدى أهم مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال دعم التنمية المستدامة وصنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرشيدة.



وأكد حرص لبنان على تعميق أواصر التعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والاستفادة من خبراته الواسعة في وضع الخطط والبرامج التنموية، خصوصًا في المرحلة الراهنة التي يسعى فيها لبنان إلى تنفيذ إصلاحات شاملة وإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني. وأبدى استعداد الحكومة اللبنانية لتوفير كل التسهيلات اللازمة لتفعيل التعاون مع المعهد، سواء من خلال الشراكات الفنية أو من خلال عقد ورش عمل ومؤتمرات في لبنان بالتعاون مع الجهات المعنية.



واختتم اللقاء بتبادل كلمات الشكر والتقدير، حيث جدّد الوقيان تأكيد حرص المعهد العربي للتخطيط على الوقوف إلى جانب لبنان في جهوده التنموية، والمساهمة بخبراته ومبادراته في تعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية في مجالات التخطيط والإدارة والتنمية المستدامة.