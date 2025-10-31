25
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام استقبل وزير خارجية ألمانيا: الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات
Lebanon 24
31-10-2025
|
07:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس
مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام في السراي الكبير
وزير الخارجية
الألماني يوهان فاديفول والوفد المرافق. تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات “اليونيفيل”.
Advertisement
وأكّد الوزير فاديفول استعداد ألمانيا للوقوف إلى جانب
لبنان
ودعم الجيش اللبناني خلال المؤتمر الدولي المرتقب، مشددًا على أهمية مواصلة الحكومة
اللبنانية
تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما له من دورٍ أساسي في تعزيز الثقة الدولية بلبنان ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
من جهته، أكّد الرئيس سلام أنّ الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات، خصوصًا في الملفين المالي والإداري، وهي ماضية في هذا المسار، وتعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية في أقرب وقت.
كما أشار الرئيس سلام إلى أن المرحلة الجديدة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تشكل فرصة حقيقية، لكن أي استقرار لن يكون ممكنًا ما لم تبدأ عملية سلام حقيقي وعادل تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. وأكد الرئيس سلام تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرت في
بيروت
، والقائمة على حل الدولتين.
السفير التركي
واستقبل سلام السفير التركي في لبنان مراد لوتيم الذي أعلن بعد اللقاء:" تشرفت بلقاء دولة الرئيس سلام في زيارة بروتوكولية ، وكان اللقاء جيد جدا، تحدثنا خلاله عن المواضيع التي تهم لبنان وتركيا، وعرضنا للاعتداءات
الإسرائيلية
ولاحتلالها لبعض النقاط في لبنان. وبحثنا أيضا في الديناميات الإقليمية."
وأشار السفير التركي إلى أن لبنان وتركيا قريبان من بعضهما البعض والشعب فيهما تواق للسلام والاستقرار في المنطقة. وقال:"أكدت في اللقاء بأن تركيا ستواصل دعمها لبنان في كل المجالات".
الوقيان
واستقبل سلام وفد المعهد العربي للتخطيط برئاسة الدكتور عادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد، وكريم عادل درويش، رئيس الجهاز الإداري في المعهد، والسيدة لمياء المبيض بساط، ممثلة الجمهورية اللبنانية في مجلس أمناء المعهد ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى لبنان.
في مستهل اللقاء، نقل الوقيان إلى يلام تحياته معربًا عن عميق شكره وامتنانه لما لقيه الوفد من حفاوة استقبال وكرم ضيافة من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية اللبنانية منذ وصوله إلى بيروت. وأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن مساعي المعهد لتعزيز التعاون مع الدول العربية في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء القدرات الوطنية.
كما أعرب مدير المعهد عن إعجابه الكبير بما لمسه من اهتمام الحكومة اللبنانية بدعم مسيرة التنمية في لبنان رغم التحديات، مشيرًا إلى أن “ما شهده من نشاط وحيوية في مختلف المرافق الحكومية والاقتصادية يعكس إرادة قوية لدى الدولة اللبنانية للنهوض مجددًا وإعادة بناء الثقة وتحريك عجلة النمو الاقتصادي”.
وأشاد الوقيان بـ”النبض الإيجابي الذي يتميز به الشعب اللبناني، وإصراره على العمل والإبداع ومواصلة الحياة”، معتبرًا أن هذا التفاؤل والإصرار يشكلان عنصر قوة أساسي في دعم المسار التنموي للبنان.
وخلال اللقاء، قدّم الوقيان إلى سلام تقريرًا شاملًا حول أبرز أنشطة وبرامج المعهد العربي للتخطيط، متناولًا مجالات عمله في دعم التخطيط الاستراتيجي، وتحليل السياسات العامة، وتنمية القدرات البشرية، وتنفيذ المشاريع البحثية، إضافة إلى البرامج التدريبية والاستشارية والدعم المؤسسي التي يقدمها للدول الأعضاء. كما عرض جملة من المقترحات لتفعيل التعاون المستقبلي بين لبنان والمعهد، تشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر اللبنانية، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المحلية والإدارة العامة والاقتصاد الكلي.
من جانبه، رحب سلام بالوفد الزائر، معبرًا عن تقديره العميق للدور الذي يضطلع به المعهد العربي للتخطيط كإحدى أهم مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال دعم التنمية المستدامة وصنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرشيدة.
وأكد حرص لبنان على تعميق أواصر التعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والاستفادة من خبراته الواسعة في وضع الخطط والبرامج التنموية، خصوصًا في المرحلة الراهنة التي يسعى فيها لبنان إلى تنفيذ إصلاحات شاملة وإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني. وأبدى استعداد الحكومة اللبنانية لتوفير كل التسهيلات اللازمة لتفعيل التعاون مع المعهد، سواء من خلال الشراكات الفنية أو من خلال عقد ورش عمل ومؤتمرات في لبنان بالتعاون مع الجهات المعنية.
واختتم اللقاء بتبادل كلمات الشكر والتقدير، حيث جدّد الوقيان تأكيد حرص المعهد العربي للتخطيط على الوقوف إلى جانب لبنان في جهوده التنموية، والمساهمة بخبراته ومبادراته في تعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية في مجالات التخطيط والإدارة والتنمية المستدامة.
مواضيع ذات صلة
دريان استقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وسفير ألمانيا
Lebanon 24
دريان استقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وسفير ألمانيا
31/10/2025 20:44:19
31/10/2025 20:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: اقتراح السلام الذي قدمه ترامب لإنهاء حرب غزة "فرصة فريدة"
Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: اقتراح السلام الذي قدمه ترامب لإنهاء حرب غزة "فرصة فريدة"
31/10/2025 20:44:19
31/10/2025 20:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية السودان: الحكومة حريصة على تحقيق السلام في البلاد
Lebanon 24
وزير خارجية السودان: الحكومة حريصة على تحقيق السلام في البلاد
31/10/2025 20:44:19
31/10/2025 20:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد يرفع تحذيراته: السلطات اللبنانية لم تُنجز الإصلاحات المطلوبة
Lebanon 24
صندوق النقد يرفع تحذيراته: السلطات اللبنانية لم تُنجز الإصلاحات المطلوبة
31/10/2025 20:44:19
31/10/2025 20:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
مجلس الوزراء
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
المستقبل
الجمهوري
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الدفاع عرض مع نائبة وزير الدفاع الإيطالي تعزيز التعاون العسكري
Lebanon 24
وزير الدفاع عرض مع نائبة وزير الدفاع الإيطالي تعزيز التعاون العسكري
14:31 | 2025-10-31
31/10/2025 02:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذا الأمر لن يتمّ".. نائب "القوات" تردّ على قاسم
Lebanon 24
"هذا الأمر لن يتمّ".. نائب "القوات" تردّ على قاسم
14:29 | 2025-10-31
31/10/2025 02:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. محطة محروقات تنجو من كارثة (فيديو)
Lebanon 24
في لبنان.. محطة محروقات تنجو من كارثة (فيديو)
14:09 | 2025-10-31
31/10/2025 02:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" تنظّم فعالية لتعزيز الصداقة مع المجتمع الجنوبي
Lebanon 24
الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" تنظّم فعالية لتعزيز الصداقة مع المجتمع الجنوبي
14:03 | 2025-10-31
31/10/2025 02:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ناجي علّق على ملف الطعون بانتخابات بلدية طرابلس.. هذا ما قاله
Lebanon 24
ناجي علّق على ملف الطعون بانتخابات بلدية طرابلس.. هذا ما قاله
14:03 | 2025-10-31
31/10/2025 02:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
16:38 | 2025-10-30
30/10/2025 04:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
17:30 | 2025-10-30
30/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:31 | 2025-10-31
وزير الدفاع عرض مع نائبة وزير الدفاع الإيطالي تعزيز التعاون العسكري
14:29 | 2025-10-31
"هذا الأمر لن يتمّ".. نائب "القوات" تردّ على قاسم
14:09 | 2025-10-31
في لبنان.. محطة محروقات تنجو من كارثة (فيديو)
14:03 | 2025-10-31
الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" تنظّم فعالية لتعزيز الصداقة مع المجتمع الجنوبي
14:03 | 2025-10-31
ناجي علّق على ملف الطعون بانتخابات بلدية طرابلس.. هذا ما قاله
14:00 | 2025-10-31
أوكرانيا تستهدف منشآت طاقة روسية بصواريخ "نبتون"
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 20:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 20:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 20:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24