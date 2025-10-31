درغام يناقش مع السفير الكندي المعاملات القنصلية وسبل دعم الجالية اللبنانية

زار النائب السفير الكندي في غريغوري غاليغان في مقرّ إقامته في ، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة وسبل تعزيز العلاقات بين لبنان وكندا، في ظل وجود جالية لبنانية كبيرة تساهم بدور فاعل في مختلف القطاعات الكندية. كما تم التطرق إلى المعاملات القنصلية وتعزيز التعاون بين البلدين.

