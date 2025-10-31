Advertisement

لبنان

درغام يناقش مع السفير الكندي المعاملات القنصلية وسبل دعم الجالية اللبنانية

Lebanon 24
31-10-2025 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1436412-638975150219140430.jpg
Doc-P-1436412-638975150219140430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار النائب أسعد درغام السفير الكندي في لبنان غريغوري غاليغان في مقرّ إقامته في الأشرفية، حيث تناول اللقاء الأوضاع اللبنانية العامة وسبل تعزيز العلاقات بين لبنان وكندا، في ظل وجود جالية لبنانية كبيرة تساهم بدور فاعل في مختلف القطاعات الكندية. كما تم التطرق إلى المعاملات القنصلية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام بحث مع السفير الكندي دعم الجيش ومع وفد الجنوب دعم النبطية
lebanon 24
31/10/2025 20:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير ناقش مع رجي أوضاع الجالية اللبنانية في أستراليا
lebanon 24
31/10/2025 20:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عطالله يختتم جولته الأميركية بلقاءات مع الجالية اللبنانية
lebanon 24
31/10/2025 20:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجالية اللبنانية في كندا تقف سدًّا منيعًا في وجه محاولات التشويه
lebanon 24
31/10/2025 20:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الجالية اللبنانية

أسعد درغام

الأشرفية

الثنائي

لبنان

درغام

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:31 | 2025-10-31
14:29 | 2025-10-31
14:09 | 2025-10-31
14:03 | 2025-10-31
14:03 | 2025-10-31
14:00 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24