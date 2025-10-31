Advertisement

لبنان

حيدر يستقبل وفد بلدية كفر دونين ويطلع على أوضاع الجنوب

Lebanon 24
31-10-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1436413-638975152635205352.jpg
Doc-P-1436413-638975152635205352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم في مكتبه وفدا من بلدية كفر دونين برئاسة  ادي بركات الذي اوضح انه اطلع  الوزير على اوضاع البلدية والظروف التي تعمل في ظلها في الجنوب نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية.
Advertisement

ثم استقبل الوزير حيدر مسؤول المكتب العمالي المركزي في حركة" أمل"علي حمدان وجرى البحث في قضايا عمالية ونقابية مختلفة.
 
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال تقتحم محافظة طوباس ومنطقتي كفر قليل ورفيديا بنابلس وبلدة كفر عقب شمال القدس
lebanon 24
31/10/2025 20:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اطلع من الحوت على أوضاع شركة "الميدل ايست"
lebanon 24
31/10/2025 20:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر: لم نطلع على خطة الجيش أما بيان الحكومة فسندرسه لاحقا وهو يتضمن نقاطا إيجابية
lebanon 24
31/10/2025 20:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اطّلع من وزير الطاقة على أوضاع قطاع الكهرباء
lebanon 24
31/10/2025 20:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الدكتور محمد

الإسرائيلية

الإسرائيلي

علي حمدان

محمد حيدر

إسرائيل

علي حمد

من بلدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:31 | 2025-10-31
14:29 | 2025-10-31
14:09 | 2025-10-31
14:03 | 2025-10-31
14:03 | 2025-10-31
14:00 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24