حيدر يستقبل وفد بلدية كفر دونين ويطلع على أوضاع الجنوب

إستقبل وزير العمل اليوم في مكتبه وفدا من بلدية كفر دونين برئاسة ادي الذي اوضح انه اطلع الوزير على اوضاع البلدية والظروف التي تعمل في ظلها في الجنوب نتيجة الاعتداءات اليومية.ثم استقبل الوزير حيدر مسؤول المكتب العمالي المركزي في حركة" أمل" وجرى البحث في قضايا عمالية ونقابية مختلفة.