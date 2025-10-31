Advertisement

لبنان

أسامة سعد يتواصل مع وزير الطاقة لحل أزمة انقطاع مياه صيدا

Lebanon 24
31-10-2025 | 08:09
أجرى النائب الدكتور أسامة سعد اتصالاً بوزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، تناول خلاله أزمة انقطاع مياه الشفة المتكرّر عن مدينة صيدا، ولا سيما منطقة عبرا، كما افاد مكتبه الاعلامي.
وأكّد سعد خلال الاتصال" ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع المياه وتأمين ضخها بشكل منتظم إلى مختلف الأحياء"، مشدداً على أن" استمرار الأزمة يفاقم معاناة المواطنين ويزيد من أعبائهم المعيشية نتيجة اضطرارهم لشراء المياه على نفقتهم الخاصة".

من جهته، أعرب الوزير الصدي عن "التزام الوزارة متابعة الموضوع بالتنسيق مع مؤسسة مياه الجنوب، والعمل على معالجة الأعطال وتأمين الحلول الفنية اللازمة في أسرع وقت ممكن". (الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24