لبنان

"نقابة الصحافة" تدعو أصحاب الامتيازات لتسديد رسوم الاشتراكات

Lebanon 24
31-10-2025 | 08:12
دعت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان،"جميع اصحاب الامتيازات الصحفية لضرورة الحضور الى نقابة الصحافة من اجل تسديد رسوم اشتراكات امتيازاتهم وهذه فرصة للاحتفاظ لكل صاحب امتياز بترخيصه".
