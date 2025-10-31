البير سليمان رئيسًا للاتحاد الماروني بالتزكية: يدنا ممدودة للجميع

Advertisement

في أجواء من والشفافية المطلقتين تمّ انتخاب السيد ألبير سليمان بالتزكية رئيسًا للاتحاد في كندا لمدة ثلاث سنوات، والسيدة اليان محفوظ نائبة اولى للرئيس، والسيد فادي صفير نائبا ثانيا، والسيدة فاليري قازان أمينة للسر، والسيد شارل مانيع، امين صندوق، والسيدات والسادة: نادين نصار ووكاتي متري ودوري داغر وسركيس الصيفي أعضاء.وقد تمت العملية في حضور راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت، الذي شدّ على يد اللجنة الجديدة للاتحاد، واضعًا كل الإمكانات المتاحة في تصرّف الاتحاد تحقيقًا للأهداف التي يسعى لها. وتمنى للرئيس الجديد للاتحاد التوفيق في مهمته الجديدة.يد ممدودة للجميعوفيهذه المناسبة توجه سليمان بكلمة شكر أولًا إلى خالق السماوات والأرض، على كل نعمه وعطاياه. والشكر موصول ايضا للجنة التنفيذية التي سبقتنا في حقل الخدمة المجانية. أشكرهم فردا فردا على ما قاموا به من نشاط لأفت أثمر نجاحات مقدّرة ومشكورة، وهي حافز لنا جميعًا للانطلاق في ورشة الخدمة المجانية لجميع طلابنا، الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، سواء في مجتمعنا اللبناني في كندا أو في وطننا الحبيب .وخصّ بالشكر الرئيسة السابقة للاتحاد السيدة سوزان مهنا الخوري، التي تولت المسؤولية على مدى ثلاث سنوات بشجاعة وإقدام، فأعطت من ذاتها دفئا، وكرّست وقتها للنهوض بالاتحاد ووضعه في مصاف الاتحادات الاغترابية، التي يعتز بها كل واحد منا، ويشعر بالفخر والحبور.وتوجه بالتهنئة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، شاكرا لجميع أعضاء هذه الثقة التي منحوني إياها، لنكمّل معا مسيرة نأمل أن تكون مكللة بالنجاح.أضاف: "أمامنا عمل كثير لإنجازه تكملة لما بدأت به اللجنة الموقرة، التي تسلمنا منها هذه المسؤولية، والتي تفرض علينا جميعًا التزامًا أخلاقيًا وأدبيًا في السير قدمًا نحو المزيد من الإنجازات، متكلين أولًا في ما نحن ساعون إليه، وعلى همتة الجميع وغيرتهم الإنسانية، على أن تبقى خدمة من هم في حاجة إلى هذه الخدمة هدفنا الأول والأخير، وقبل أي شيء آخر.وأكد أنه بفضل جهود جميع أعضاء الاتحاد الماروني وتعاونهم ومثابرتهم نستطيع أن نحقّق الكثير من الإنجازات، التي سنراكمها، بإذن الله، على الإنجازات المحقّقة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تولت فيها الصديقة سوزان وكامل فريق العمل معها المسؤولية المباشرة، والتي أثمرت نجاحات باهرة، نأمل في أن تتوالى حتى تحقيق الأهداف التي نسعى إليها، متوكلين على التدبير الرباني وعلى تعاون الجميع لكي يبقى اتحادنا اسمًا على مسمّى. ففي اتحادنا قوة. وفي القوة عزم وإرادة. يدنا ممدودة إلى الجميع من دون استثناء، من أجل أن نكون قلبا واحدا في أي عمل سنقوم به. الأحلام كبيرة والآمال أكبر. وفقنا الله جميعًا لما فيه خير مجتمعنا هنا وفي لبنان.