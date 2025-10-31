Advertisement

لبنان

في السوق العريض في طرابلس... إصابة شخصين في إطلاق نار

Lebanon 24
31-10-2025 | 08:37
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة شخصين بإطلاق نار في السوق العريض في مدينة طرابلس.
وعُلِمَ أنّ أحد الجرحى هو ا.ق، بينما أُصيب الآخر عن طريق الخطأ.
 



