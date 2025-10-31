البعريني: وحدة اللبنانيين السلاح الأقوى بوجه أي عدوان أو فتنة

Advertisement

أقيم لقاء نقابي في قاعة "نايت ستار" في العبدة، بدعوة من بلديات جرد القيطع المحامي محمد البعريني، دعما لترشح المحامي مروان ضاهر الى منصب نقيب المحامين في والشمال، في حضور النائب وليد البعريني، النقيب السابق للمحامين محمد المراد، عضو المكتب السياسي في " " خالد طه، وعدد من المحامين والفاعليات البلدية والاجتماعية.بعد النشيد الوطني، وتعريف من المحامي مصطفى نوح باللقاء، رحب المحامي البعريني بالحضور، واكد أن "هذا اللقاء هو تعبير عن روح الزمالة والتضامن اللذين يجمعا العائلة النقابية"، مؤكدا أن "الاستحقاق النقابي المقبل، هو محطة لتجديد الإيمان بدور النقابة كمنارة للحق وصوت للمحامين في وجه التحديات"، مشيدا بالمرشح ضاهر "الذي عرف بمهنيته العالية والتزامه بقيم العدالة وحرصه على كرامة المهنة واستقلاليتها".واختتم اللقاء بكلمة للنائب البعريني، أعلن فيها دعمه للمرشح ضاهر، "لما يتمتع به من نزاهة وخبرة وغيرة نقابية مسؤولة"، معتبرا أن "المحامي شريك أساسي في بناء العدالة كما النائب شريك في حماية حقوق الناس".واذ تناول البعريني الأوضاع الداخلية والإقليمية، دان "الاعتداء الغاشم على بلدة بليدا"، مؤكدا أنه "يشكل خرقا سافرا للسيادة واستفزازا جديدا للبنانيين جميعا"، معتبرا أن "الرد الحقيقي يكون بوحدة الموقف الداخلي والوقوف صفا واحدا خلف جيشنا ومؤسساتنا الوطنية، لأن وحدة اللبنانيين هي السلاح الأقوى في وجه أي عدوان أو فتنة".وختم مؤكدا أن " كانت وستبقى نموذجا في الوفاء والانتماء، تجمع ولا تفرق وتؤمن بالحوار والتعاون سبيلا للنهوض بالنقابة والوطن معا". (الوكالة الوطنية)