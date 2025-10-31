سلسلة لقاءات لبري

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، الحكومة الدكتور طارق متري، حيث تم البحث في آخر التطورات والأوضاع العامة والمستجدات السياسية .واستقبل رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا وبحث معه في المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.ومن زوار بري :سفير جنوب في ولبنان أشرف يوسف سليمان. وكان عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثانية بين وجنوب افريقيا.