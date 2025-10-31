Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات لبري

Lebanon 24
31-10-2025 | 09:06
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، حيث تم البحث في آخر التطورات والأوضاع العامة والمستجدات السياسية .
واستقبل بري رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا  وبحث معه في المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.

ومن زوار بري :سفير جنوب أفريقيا في سوريا ولبنان أشرف يوسف سليمان. وكان عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثانية بين لبنان وجنوب افريقيا.
